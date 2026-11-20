"Демократична България" изпълни обещанието си за избиране на състав на ВСС без участие на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и санкционирания по "Магнитски" председател на ДПС Делян Пеевски. Това заяви председателят на парламентарната група на коалицията Надежда Йорданова.

"Народно събрание изпълни конституционното си задължение да избере 11 членове на ВСС от парламентарната квота. Ние от "Демократична България" участвахме напълно отговорно в този процес, с най-голямо уважение към нашите избиратели и българския народ. Изпълнихме нашето обещание в изборната кампанията за 52-ото НС и получихме мандат от нашите избиратели да бъде избран ВСС без участието на Борисов и Пеевски", каза Йорданова.

Тя изрази надежда, че с избора на новия ВСС се премахва една голяма бариера пред необходимостта от провеждането на сериозна съдебна реформа, която да възстанови доверието на обществото в правосъдието. Но заяви за пореден път, че сам по себе си изборът на ВСС не е съдебна реформа.

"Нужни са и конституционни изменения. Ние ще влезем в конституционния дебат с ясната цел да бъде ограничено всевластието на главния прокурор, да има реформа в прокуратурата, така че тя да е ефективна и демократично отчетна, да има съдебен контрол върху действията ѝ, включително и върху начина, по който главният прокурор осъществява надзора за законност, а също така главният прокурор да не председателства прокурорската колегия", каза Йорданова. И напомни, че в управленската си програма "Прогресивна България" е дала заявка за отваряне на дебат за промени в конституцията. А инициативи на министъра на правосъдието са дали знак, че управляващите отчитат проблемите в прокуратурата и че в нея трябва да бъдат предприети реформи.

Йорданова напомни, че Конституционният съд постанови за противоконституционни изменения в конституцията, с които ДБ търсеше решения за ограничаване правомощията на главния прокурор. "КС парадоксално реши, че всевластието на главния прокурор е част от конституционната идентичност. Две години по-късно виждаме, че кризата около статута на главния прокурор продължава, скандалите се вихрят един след друг. Затова сме решени в тясната пътека, която КС ни остави, да намерим решение на този проблем. Това, че КС реши да продължи волята на Филчев е отговорност на КС", каза Надежда Йорданова.

Председателят на ПГ на ДБ обяви, че коалицията води консултации с експерти, представители на професионалната общност и парламентаристи за необходимия и възможен обхват на конституционни промени. Но подчерта, че е твърде рано да се говори за хронограма за промени в конституцията. Първо предстои избор на Инспекторат на ВСС, като, по думите ѝ, трябва да има промяна във функциите му спрямо работата на прокуратурата.

На въпрос за избора на нов главен прокурор, съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов изрази надежда, че за разлика от отиващия си ВСС, в настоящия "никой няма да може да действа на принципа "ти си го избра" и никой от други сгради няма да може да решава кой да бъде главен прокурор, председател на ВАС и т.н."

ДБ ще търси максимално широк консенсус за промени в конституцията, които без "Прогресивна България" дори само аритметично са немислими. Формацията е склонна да обсъжда и промени за т.нар. Домова книга за избор на служебен премиер, доколкото това конституционно нововъведение не е било нейно предложение - нейното бе кабинетът в оставка да остава да действа като служебен.

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