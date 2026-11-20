Парламентът избра своите представители в новия Висш съдебен съвет. Това стана след многочасов маратон, който започна с представянето на кандидатите, разисквания, изродили се в политически нападки за съглащателство в тъмните ъгли на Народното събрание, и взаимни обвинения за политизирането на най-висшия орган на съдебната система.

От изказванията на депутатите в пленарната зала стана ясно, че изборът на ВСС е предшестван от 38-часови разговори между управляващата "Прогресивна България", "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за подкрепа. Трите политически сили обаче бяха категорични, че това не е ставало по тъмна доба и по кьошета, а разговорите са посветени на постигането на съгласие да бъде избран най-сетне нов съдебен съвет и да се излезе от кризата.

За избора на всеки кандидат бяха необходими поне 160 гласа.

Любопитен елемент от дебата бе отсъствието на ГЕРБ от него, но в началото на пленарното заседание лидерът на партията обяви, че депутатите му ще гласуват при всеки вот шарено.

Така в новия ВСС съвет от парламентарната квота влизат:

Съдийска колегия

Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Атанасова и Цветко Лазаров

Прокурорската колегия:

Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Гетова , Иван Калибацев и Красимир Комсалов

Следователите ще изберат своя кандидат утре.

За хода на дебатите четете тук.

Всичко това се случи слад 4-годишно просрочие на предишния Висш съдебен съвет, който ще се запомни с много скандали и политически зависимости.

Следете новините ни в :