"Няма сглобка. Има проведени преговори в рамките на този процес на избор на парламентарната квота. Една парламентарно представена група не може да събере нужното мнозинство", така отговори председателят на правната комисия Янка Тянкова от "Прогресивна България" по повод обвиненията за нова политическа "сглобка“ около избора на Висшия съдебен съвет между Прогресивна България, Продължаваме Промяната и Демократична България.

По думите ѝ разговорите са били на принципна основа, а единственият общ интерес е бил изборът на нов ВСС. Тя призна, че политическите формации са направили компромиси при подкрепата за отделните кандидати, като всяка от тях е трябвало да направи крачка назад, за да се стигне до общо решение.

Запитана дали бившият главен прокурор Сотир Цацаров ще има влияние върху новия състав на ВСС, Тянкова заяви, че се надява никой да не може да влияе върху работата му.

"Искрено вярвам и се надявам, че усилията, които положихме, а те са огромни, ще доведат до това не само Цацаров, а никой да няма влияние върху работата на избрания днес ВСС. Надявам се и вярвам да е така. Положихме много усилия в тази посока по отношение на следващите стъпки. Аз лично вече съм по-спокойна, защото цялата тежест няма да тежи върху правната комисия, а върху новоизбрания ВСС, който трябва да поеме инициативата за същинската реформа в съдебната власт. Реформата трябва да върви по етапен ред, защото ние трябва да изберем и инспекторат към ВСС и да променим конституцията и да водим вече разговори за избор на главен прокурор, но при всички положения това трябва да стане заедно с новия ВСС", коментира тя.

На въпрос дали правосъдният министър има шанс да стане новия главен прокурор, тя не даде конкретен отговор.

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