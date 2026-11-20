Столична община ще отпусне до 490 000 евро за възнагражденията на педагогическите специалисти, които работят в яслените групи на общинските детски градини вместо липсващите медицински сестри.

С осигуреното финансиране ще се запази работата на над 70 яслени групи и ще се гарантира непрекъснатостта на грижата за децата, без да се налага тяхното затваряне или сливане. Средствата са предвидени за периода от 15 септември до 31 декември и ще бъдат разпределени целево към бюджетите на общинските детски градини с яслени групи, на база на представени от градините трудови договори и фишове за изплатени възнаграждения.

„Това решение е важно, защото ни позволява да запазим работещи над 70 яслени групи и да гарантираме, че децата няма да останат без място за грижа заради липсата на медицински сестри. В София има свободни помещения и възможност за разкриване на нови яслени групи, но недостигът на медицински специалисти и липсата на ясно разписан механизъм за финансиране поставят директорите в изключително трудна ситуация. С днешното решение на Столичния общински съвет осигуряваме необходимия ресурс, за да продължат тези групи да работят и да разкрием нови, докато бъде намерено трайно решение на национално ниво“, заяви Десислава Желязкова.

В общинските детски градини в София функционират 179 яслени групи, в които се отглеждат 5582 деца. В 70 от групите вече, на местата на липсващите медицински сестри са назначени педагози, преминали допълнително специализирано обучение, и детегледачки.

Въпреки че в София има 7786 неприети деца, от които 5486 в яслена възраст, наличието на свободни места в детските градини не е достатъчно условие за разкриване на нови групи. Основната пречка остава недостигът на медицински специалисти, а липсата на целево финансиране за педагогическите специалисти, които работят на техните места, създава риск от прекратяване на дейността на съществуващи групи.

С приетото решение Столичния общински съвет осигурява необходимия финансов ресурс за изплащане на трудовите възнаграждения и осигурителните вноски в съответствие с действащото законодателство и Колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование. То дава и финансова сигурност на директорите на детските градини, като средствата ще се използват единствено за тази цел.

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