Надградената платформа СИГМА 2.0 дава възможности за проследяване на свързаността между лица и компании, одобрени за публично финансиране.

Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който представи СИГМА 2.0 в Националния STEM център в "София Тех Парк".

СИГМА 2.0 за първи път разкрива колко фирми у нас са взели обществени поръчки от държавата и са били свързани с длъжностни лица.

Установени са 512 декларации на политици и лица от държавната администрация, които са декларирали свързаности с фирми и съответно тези фирми са печелили обществени поръчки от държавата", каза Василев. Засечени са 45 бивши и настоящи депутати, свързани с фирми. Тази свързаност обаче не означава непременно нарушение, обясни Василев.

По думите му често големи фирми печелят обществените поръчки, а след това възлагат на по-малки и нерядко се вижда некачествено изпълнение.

В СИГМА 2.0 цялата информация е публична. Вижда се и каква е била конкуренцията при обществените поръчки, както и свързаните лица, които стоят зад дадена фирма. В СИГМА 2.0 може да се видят колко пари са получавали от държавата за спечелени обществени пръчки собственици на фирми, каза министърът, цитиран от БТА.

Той съобщи, че вече се разработва версия 3 на платформата, която вероятно ще е бъде представена през следващата година.

С версия 3 и 4 ще направим така, че да ограничим възможността за злоупотреби. Тази прозрачност вярвам, че ще бъде спирачка и ще намали желанието на много хора да злоупотребяват с обществените поръчки, отбеляза Василев.

Той добави, че с версия 4 ще се контролират и изпълнителите. Често сме виждали търгове, спечелени на по-висока цена, отколкото е пазарната и ще можем да хващаме тези аномалии предварително, коментира Василев.

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