14-годишно момче е починало след падане с тротинетка на пътя между Дулово и село Черковна, съобщи прокуратурата в Силистра, която ръководи досъдебното производство за тежкия инцидент.
Инцидентът възникнал около 14,00 часа на 16 ноември. 14-годишният управлявал тротинетката без предпазни средства, като возел и друго момче също без каска. Той загубил контрол над тротинетката и двамата паднали. Водачът получил тежка телесна повреда и бил настанен в МБАЛ-Силистра с черепно-мозъчна травма в медикаментозна кома. Другото дете пострадало леко и веднага е освободено за домашно лечение. Тази сутрин тежко пострадалото момче е починало.
Назначени са съдебномедицинска и други експертизи с оглед изясняване на цялата фактическа обстановка и всички обстоятелства, довели до фаталния инцидент.
Работата по случая тече интензивно под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Силистра. След като бъдат изготвени всички експертизи, материалите по досъдебното производство ще бъдат изпратени в Окръжната прокуратура по компетентност.Следете новините ни в :
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20.11 2026 в 14:02
"Експертизите" са, .е подобни транспортни средства са напълно незаконни МПС-та. А са МПС-та защото само PEDELEC велосипедите са признати в ЕС за "велосипеди с електрическо задвижване". И се "задвижват" само при въртене на педалите.
ТОЕСТ всички у-ва с електрическо задвижване са МПС-та и имат нужда от регистрация и застраховка.
А питеците тръгнали да ги подаряват на келешите си.
ХАХАХА
Ако някой е потърпевш от подобно МПС...трябва да съди И "държавните органи" за бездействие/безстопанственост.
Определението на ЕС е пределно ясно. 250 ватов електромотор и задвижване при въртене на педали. Спиране на електрическата тяга при > 25 км/ч.
Всички останали у-ва трябва да имат максимална скорост -
5 км/ч .
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