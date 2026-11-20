14-годишно момче е починало след падане с тротинетка на пътя между Дулово и село Черковна, съобщи прокуратурата в Силистра, която ръководи досъдебното производство за тежкия инцидент.

Инцидентът възникнал около 14,00 часа на 16 ноември. 14-годишният управлявал тротинетката без предпазни средства, като возел и друго момче също без каска. Той загубил контрол над тротинетката и двамата паднали. Водачът получил тежка телесна повреда и бил настанен в МБАЛ-Силистра с черепно-мозъчна травма в медикаментозна кома. Другото дете пострадало леко и веднага е освободено за домашно лечение. Тази сутрин тежко пострадалото момче е починало.

Назначени са съдебномедицинска и други експертизи с оглед изясняване на цялата фактическа обстановка и всички обстоятелства, довели до фаталния инцидент.

Работата по случая тече интензивно под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Силистра. След като бъдат изготвени всички експертизи, материалите по досъдебното производство ще бъдат изпратени в Окръжната прокуратура по компетентност.

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