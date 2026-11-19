Основният извод за Европа от срещата на президентите на Китай, САЩ и Русия е нейното отсъствие от нея. Недопустимо бъдещата архитектура на Европа да се решава в нейно отсъствие и ако това се случи, губеща отново ще е Европа, заяви министър-председателят Румен Радев на учебния полигон „Сливница“.
Радев твърди, че причината за отсъствието на Европа от срещата в Китай е в различните виждания за конфликта в Украйна и преговорите за мир.
„Европа и другите големи сили се намират днес в различни пространства, когато говорим за конфликта в Украйна и за преговорите за мир. Европа е в пространството на пожелателното мислене и ценностите, докато тези, които в момента са в Китай, са в пространството на прагматизма, на реализма и на интересите“, каза Румен Радев.
Според него "Европа може да стане ефективна част от тези преговори, едва когато тези две пространства някак си се срещнат и има два начина за това".
„Единият е силите, които в момента са в Китай, да влязат в нашето пространство на ценности и пожелателно мислене, а другият, по-реалистичен вариант, е ние да се доближим към тяхното пространство и най-сетне да има реализъм в подхода и в мисленето, а не просто пожелания, които реалността явно отхвърля“, заяви още премиерът.
В коментара си за позициите на европейски лидери за продължаване на помощта за Украйна Румен Радев заяви, че България би могла да участва в европейски механизми за предоставяне на хуманитарна помощ в сферата на образованието, здравеопазването, както и за отопление през зимата.
Страни като България, които нямат възможност да предоставят финансиране за още военна помощ за Украйна, могат да предоставят средства за хуманитарна подкрепа, каза министър-председателят, но акцентира, че тази помощ е под формата на заем, за който е необходимо да се направи разчет дали държавата има възможност да предостави гаранции.
По думите му, ако страната ни се включи, България ще настоява помощта да бъде приоритетно за районите, където концентрирано живеят нашите сънародници. Ние имаме най-голямата историческа диаспора от всички страни членки на Европейския съюз в Украйна, заяви той.
Министър-председателят каза още, че България може да се включи в процедурите по инициативата SAFE и че заемите по тях са с дълги гратисни периоди, но е необходима сериозна работа по тези поръчки и преценка за финансовите възможности на страната ни.Следете новините ни в :
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Та оттогава е така...
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Интересно, бай Тошо 2.0 как вижда разпределението на Европа? Събират се Путлер и Краснов и на една салфетка правят списък "Това - за тебе, това - за мене" ли? И Европа ако не участва - спукана й е работата? Тоя май още си живее в годините от края на ВСВ. Фатмак, ко да прайш, за него е нормално.
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