Училища, детски градини и ясли ще плащат над два пъти по-скъп ток от Нова година заради промени в бюджета за 2027 г. на "Прогресивна България". Това предупреди депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски в кулоарите на парламента.

По думите му досега тези институции са ползвали цени за битови потребители - мярка, действала през 2022, 2023 и 2024 г., но с новия бюджет управляващите ги прехвърлят към пазара за небитови потребители.

"За октомври цената е приблизително 190 евро. Досега са плащали около 74 евро", посочи Рибарски и определи промяната като противоречие на заявените от управляващите намерения за осигуряване на 2 млрд. евро за компенсации за електроенергия.

Рибарски уточни, че училищата, детските градини и яслите ще бъдат третирани като небитови потребители, но няма да бъдат на напълно свободен пазар. По думите му те ще бъдат компенсирани до най-ниската граница от 180 евро.

Депутатът добави, че още днес в комисията ще попита управляващите защо при планирани 2 млрд. евро за енергийни компенсации именно детските градини, яслите и училищата остават без помощ или с минимални средства. Като допълнителен проблем Рибарски посочи поскъпването на природния газ, който също се използва за отопление в много училища. По думите му през миналия месец увеличението е било 32,5%, а за настоящия месец заявките са за ново поскъпване от поне 14%.

Следете новините ни в :