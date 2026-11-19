Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за регионалното развитие, с които шестте района за планиране в България се преобразуват в четири региона – Столичен, Северен, Източен и Южен.

Законопроектът одобриха 126 депутати от "Прогресивна България" и един от "Продължаваме промяната". Против бяха един депутат от ГЕРБ-СДС, 10 от ДПС, 10 от "Демократична България" и 10 от "Възраждане". Въздържаха се 15 от ГЕРБ-СДС, 11 от "Демократична България" и 10 от "Продължаваме промяната".

Според предложените от Министерския съвет промени Столичен регион ще обхваща само София-град, Северният – 11 области (Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра), Източният – 6 области (Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол), а Южният – 10 области (София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали).

Промените в районирането се налагат, защото част от районите (вече наричани "региони") в страната са изпаднали под минималния праг за брой население от 800 хил. души. Не се променят границите на 28-те административни области.

Законопроектът предвижда и намаляване на регионалните съвети за развитие от шест на четири. Те ще координират регионалните политики и ще определят приоритетните проекти, които да получат европейско и национално финансиране. За София се въвежда специален ред, при който планът за развитие на Столична община ще изпълнява и функциите на регионална стратегия.

Решението има значение най-вече за разпределението на европейските средства. ЕС оценява икономическото развитие на регионите според показатели като БВП на човек от населението. Когато областите се групират по нов начин, се променят и средните показатели на регионите.

От ГЕРБ заявиха, че подкрепят намаляването на регионите до четири, но "регионалния модел не бива да се свежда само до прекрояване на административната карта и на регионалните съвети". Депутатът Николай Нанков призова управляващото мнозинство да обърне внимание на предложенията на опозицията.

Народният представител Искра Михайлова заяви, че ДПС няма да подкрепи предложението, като даде пример с Източния район, в който са разпределени Бургас и Варна. Морските градове имат по-високо БВП и това ще доведе до липса на финансиране за останалия регион.

Йордан Иванов от "Демократична България" коментира, че тази наредба е неправилна, докато няма извънредно данъчно законодателство за столицата. Той попита защо единственият орган, срещу който ще има санкции, са общините.

"Основният проблем е, че с аргумент за по-добра координация се прави поредна крачка към централизация", допълни Катя Панева от ДБ.

Съпредседателят Божидар Божанов пък посочи, че числото от оценката на въздействието е грешно, тъй като са записани 19 министерства, а те всъщност са 18.

От "Продължаваме промяната" изразиха притеснения, че Северна България ще продължи да бъде неглижирана и ще остане назад в развитието си. Според Велислав Величков трябва да се проучат моделите на регионално разделение, доказани във времето, като тези в Германия и Франция.

Цончо Ганев от "Възраждане" посочи, че законпроектът е лош най-вече за София и попита защо Софийска област не е включена към Столичен регион.

Законът трябва да влезе в сила от 1 януари 2027 г.

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