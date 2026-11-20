Живата природа понякога се обърква, Европа е пълна с циклони, много вали. У нас много хубаво топло време, каза проф. Георги Рачев по бТВ.

Времето е типично за пролет, не за късна есен, допълни той.

От понеделник студен фронт ще донесе захлаждане, във вторник и сряда в София температурите ще паднат сутрин под 0 градуса, според проф. Рачев. Максималните: 4-6 градуса.

После започва ново затопляне, прогнозира климатологът. И обеща евентуално някоя снежинка да прехвъркне на Пампорово.

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