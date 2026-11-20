Живата природа понякога се обърква, Европа е пълна с циклони, много вали. У нас много хубаво топло време, каза проф. Георги Рачев по бТВ.
Времето е типично за пролет, не за късна есен, допълни той.
От понеделник студен фронт ще донесе захлаждане, във вторник и сряда в София температурите ще паднат сутрин под 0 градуса, според проф. Рачев. Максималните: 4-6 градуса.
После започва ново затопляне, прогнозира климатологът. И обеща евентуално някоя снежинка да прехвъркне на Пампорово.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4057
1
20.11 2026 в 11:01
''Взимам си думите назад! Не проверих'' - Карбовски се извинява на Ивайло Мирчев
75% се страхуват, че ще загубят работата си заради AI
Радев предлага Европа да се наведе на Китай и Русия, за да има мир в Украйна и по света
Утрешният епизод на ''Под прикритие'' сниман на х. ''Петрохан'': има ли пророчески кадри?
Проф. Рачев: Идва захлаждане, сутрин 0 градуса след понеделник