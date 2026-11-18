След като съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев се закани да съди за клевета ютубърите Мартин Карбовски и Явор Дачков заради обвиненията в твърдения за "тролски фабрики", Карбовски даде задна. Той публично оттегли думите си и дори призна, че "няма ресурс да докаже твърденията".

"По повод недоволството на господин Мирчев журналистическата етика ни задължава да признаем, че пуснахме и се позовахме на материал от мрежата дошъл в последния момент с неуточнен автор. За да постъпим коректно, трябва да признаем, че господин Мирчев има право да оспорва твърденията, а ние нямаме ресурс да ги докажем. Затова си взимаме думите назад - той едва ли е спонсор на тролски мрежи", признава Карбовски във Фейсбук профила си.

След крачката назад, Карбовски дори отправи покана към Мирчев да гостува в канала му, за да обсъдят въпроса в директен разговор.

"Правим тази крачка и се надяваме тя да го убеди да гостува в Ютюб Канала на Карбовски, където задаваме отдавна този така обсъждания въпрос, който се носи като мълва и се твърди от негови колеги политици", пише той.

Той изразява надежда Мирчев да приеме поканата му за гостуване в Ютуб канала му, като подчертава, че освен за самото извинение, целта му е да се възстанови нормалният обществен разговор, който "според него е бил счупен от геополитиката".

"Приемам персоналното му извинение с едно уточнение: въпросът не е просто в правото ми да оспорвам казаното, а в задължението на журналиста да проверява твърденията, преди да ги излъчи. Разпространяването на обвинения от „неуточнен автор“, които не можеш да подкрепиш с доказателства, не е журналистика. Отклонявам поканата му за интервю. Оттеглянето на недоказано обвинение не е услуга, срещу която дължа гостуване. Общественият разговор се възстановява с проверени факти и отговорност за казаното. Но позоваването на неизвестен автор не изчерпва случая. В подкаста тези обвинения бяха изречени от конкретен човек: Явор Дачков. Като дългогодишен журналист той несъмнено разбира разликата между доказателство и слух. Очаквам и неговото извинение за твърденията, че управлявам тролски мрежи и харча публичен ресурс за тях. В противен случай ще очаквам да представи „солидните“ си доказателства в съда. Делото за клевета не е самоцел. То е средство фактите да бъдат установени, а публично разпространените неверни обвинения да получат публичен отговор.

Нека изясня още веднъж: хората могат сами да се организират, да критикуват властта и да реагират на публични нелепици. Без някой да им плаща, да ги командва или да им раздава опорни точки. Това се нарича свобода на словото. Същата свобода, за която Дачков предложи следното: властта да привика медийни представители, да им обясни кого да канят и „да спуснат нови забранителни списъци“, включващи представители на опозицията. Опозицията ще продължи да говори, а гражданите ще продължат да критикуват властта по собствена воля. Колкото и неудобно да е това за любителите на списъци. Свободните граждани не са нечия тролска мрежа. И критиката към властта не се нуждае от разрешение", отговори Мирчев на извинението на Карбовски.

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