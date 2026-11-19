"Никой не ни е предлагал помощ за вдигане на съюзни изтребители или за въздействие и унищожаване на дронове", това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, цитиран от БТА, в отговор на въпрос за атаките срещу кораби в Черно море и сътрудничеството с Румъния.

Стоянов определи като "фалшива информацията", че Румъния ни е предлагала помощ за унищожаване на дроновете.

"Политически лидери от една парламентарна група подеха този рефрен, представен от бивш политически офицер и сегашен член на световнонеизвестна НПО", добави той.

По думите му, заедно с румънския му колега по отрбана са набелязали мерки за по-нататъшно взаимодействие за противодействие на ударите по корабите в Черно море.

"Румъния е унищожила два морски дрона. На тези, които твърдят, че въоръжените сили на България могат да унищожават дронове в икономическата зона и сравняват нашата ситуация с тази в Румъния, бих предложил да прочетат протокола, който определя юрисдикцията на газовите платформи и чл. 60 от Конвенцията на ООН по морско пространство", добави Димитър Стоянов.

Коментарът му идва на фона на критиките от страна на депутати от ГЕРБ към правителството за реакцията му при атаките с дронове в Черно море.

По-рано днес депутатът Христо Гаджев заяви, че Румъния използва всички възможности на НАТО, включително самолетно, радио- и сателитно разузнаване, за да открива и унищожава дронове в акваторията си. Според него разликата между нас и Румъния не е във военните способности, а в желанието за действие.

"Ако правителството продължава да бъде регистратор и администратор на потънали кораби, нека продължи да го прави както досега. Но ако иска да спаси търговията в Черно море, може и да започне да работи", по-рано коментира Гаджев.

Преди това коментар по темата с атаките направи и Бойко Борисов.

"Нали имаме славна българска армия? Нали имаме само генерали, адмирали и офицери – първи сме в Европа по брой на висши чинове. Колко адмирали имаме? Да изкарат корабите, да изкарат системите и да потопят пиратите. Ако не могат да се справят, да поискат някоя английска или френска фрегата и да ги потопят. Министърът на отбраната казва, че не може да сваля дронове - не знам тогава какво може. За какво ни е министър на отбраната, след като не може да сваля дронове и да хване тези, които потапят наши кораби в собствената ни икономическа зона?", каза той.

Вицеадмирал Митко Петев е обсъждан да поеме поста на адмирал Емил Ефтимов

Министърът на отбраната разкри, че след като адмирал Емил Ефтимов е подал рапорта си, той лично е разговарял с вицеадмирал Митко Петев евентуално да застане начело на българската армия като началник на отбраната. Въпросът беше зададен от депутата Иван Димитров от "Прогресивна България" във връзка с оттеглянето на адмирал Емил Ефтимов от длъжността началник на отбраната и на вицеадмирал Митко Петев като съветник на президента по военната сигурност.

Подаването на рапорт за напускане на редовете на българската армия е личен избор, добави министърът.

"Конфликт не съм имал нито с адмирал Ефтимов, нито с вицеадмирал Митко Петев. Всяко лично решение следва да бъде уважавано и аз уважавам тяхното решение", посочи Стоянов.

Вицеадмирал Митко Петев напуска президентството

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