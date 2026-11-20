Руското външно министерство обвини Талин в спускането на нова „желязна завеса“ и предупреди, че ще предприеме ответни мерки във връзка с планираното затваряне на границата на Естония с Русия, предаде Ройтерс.

По-рано през деня естонското правителство потвърди, че от 1 декември затваря контролно-пропускателните пунктове по границата си с Русия по съображения за сигурност и че след шест месеца ще разгледа въпроса дали мярката ще остане в сила за по-дълъг период.

„Ако Талин пристъпи към осъществяването на тези планове, страната ни ще предприеме необходимите ответни политически и дипломатически мерки, за да защитим националните си интереси“, заяви говорителката на руското дипломатическо ведомство Мария Захарова на пресконференция в Москва. „Тези действия наподобяват опити да се спусне нова „желязна завеса“ под предлог за наличието на мнима заплаха от Изтока“.

Естония първоначално обяви, че ще затвори границата си с Русия, след като по-рано този месец обвини руското военно разузнаване в организирането на опит за палеж на фабрика за дронове на естонската отбранителна компания „Треод системс“ (Threod Systems). Кремъл отрече обвиненията.

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