Трима души са загинали, а 15 са ранени при руска ракетна атака срещу Киев, съобщи „Укринформ“, като се позовава на съобщение на Киевската градска военна администрация в „Телеграм“.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че 15 души са ранени. Хиляди жители са без ток. Кличко призова жителите да ограничат шофирането в града и по възможност да работят дистанционно.
„Към момента е известно за трима загинали. По предварителна информация те са били служители на „Киивводоканал“. Има и ранени. По предварителни данни броят им е около 15“, написа Кличко.
През нощта руските сили атакуваха Киев с балистични ракети, което предизвика пожари в няколко района. При ударите са повредени мостовете „Подилско-Воскресенски“ и „Дарницки“, както и обект от критичната инфраструктура.
Експлозии бяха чути и в други региони на Украйна. В Харков руски дрон е насочен към болница в Шевченковски район. Според кмета Игор Терехов при удара са ранени четирима души и са счупени над 50 прозореца.Следете новините ни в :
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