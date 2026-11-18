Депутатите приеха на второ четене изменения в Закона за чужденците, които предвиждат улесняване на законната трудова миграция и по-голяма защита на чуждестранните работници от експлоатация.

Предложенията, които се гласуваха параграф по параграф, срещнаха подкрепа от представители на всички парламентарни групи с изключение на ДПС. От "Възраждане" също изразиха задръжки по отношение на облекченията за чужденците при намиране на нова работа, които според тях идват за сметка на българските работници.

С измененията се цели отразяване на изискванията на правото на ЕС. Предвижда се, когато достъпът до пазара на труда бъде отнет по вина на работодателя, той да дължи на чужденеца обезщетение. Въвежда се възможност за издаване на служебни паспорти на деца на служители без дипломатически ранг на задгранична работа до 25-годишна възраст, несключили брак, които продължават образованието си в приемащата държава.

Същевременно се въвеждат нови процедури за проверка на мигранти на границата и във вътрешността на страната, както и правила за връщане на чужденци, чиито молби за международна закрила са отхвърлени. Предвиждат се специализирани центрове за скрининг към "Гранична полиция" и дирекция "Миграция".

С промените в Закона за чужденците се изменя и Законът за българските лични документи. Предвижда се срокът за издаване на лични карти при обикновена услуга да бъде намален от 30 на 20 дни. Сроковете за бърза и експресна услуга остават съответно до три работни дни и до осем работни часа.

С цел превенция се въвежда изрично ограничение за ползването на служебни паспорти - само при изпълнение на служебни функции в чужбина. По този начин ще се минимализират възможностите за злоупотреба с право и използване на привилегиите, които предоставят този вид паспорти.

Депутатите приеха и на първо четене промени в Закона за лова и опазване на дивеча, внесени от "Прогресивна България", "Демократична България" и Министерски съвет. Промените са свързани с предсрочно прекратяване на дългосрочните договори за съвместно извършване на дейности в държавните ловни стопанства и с поправителни изпити за придобиване право на лов. Предвижда се и ловният билет да стане електронен.

Следете новините ни в :