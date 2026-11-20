Шон Кернкрос, ръководител на управлението по киберсигурност в Белия дом, напуска поста си след поредица от

скорошни сривове в компютърните системи на американските ведомства. Поради мащабните технически неизправности беше нарушена работата на Агенцията за национална сигурност (АНБ), системата за управление на въздушното движение в САЩ и редица банки, съобщи Би Би Си.

Шон Кернкрос, юрист по образование, заемаше длъжността ръководител на управлението по киберсигурност в Белия дом от август 2025 г.

Белият дом официално не потвърди напускането му.

По информация на CBS, Кернкрос е загубил доверието на ръководителя на апарата на Белия дом Стивън Милър, който смята, че бившият ръководител е показал недостатъчна квалификация в областта на киберсигурността.

Според AFP и телевизия CBS, които се позовават на свои източници, Кернкрос е бил уволнен и че решението е благословено от президента Доналд Тръмп.

Самият Кернкрос заяви, че е горд от работата си в екипа на Доналд Тръмп.

„Изпитвам невероятна гордост от извършената от нас работа — укрепването на киберсигурността на Америка, защитата на критичната инфраструктура, противодействието на външните заплахи, както и създаването на условия Америка да заеме водещи позиции в света в сферата на свръхинтелигентните технологии“, заяви Кернкрос.

Задълженията на ръководител на управлението по киберсигурност засега ще изпълнява Кирстън Дейвис, която преди това е заемала поста главен директор по информационните технологии в Министерството на отбраната на САЩ. Това съобщи държавният секретар Марко Рубио в социалната мрежа X. Ръководителят на управлението по киберсигурност в Белия дом консултира президента по въпросите на киберсигурността и се занимава с координацията на киберстратегията.

Уволнението на Кернкрос настъпи скоро след глобален срив в Microsoft, който по обясненията на компанията се дължи на повишено натоварване на сървърите. Microsoft заяви, че не са открити признаци на кибератака.

На 13 ноември се случи мащабен срив в системата за управление на въздушното движение в САЩ, поради който за няколко часа беше прекъсната въздушната връзка в цялата страна. Федералната авиационна администрация (FAA) също заяви, че сривът не е бил свързан с кибератака, а причината му са били работи по замяната на стари кабели с оптични влакна.

По-рано тази седмица Марко Рубио заяви, че „няма никакви доказателства“ сривовете в компютърните системи, които наскоро настъпиха в САЩ, да са свързани помежду си. „Това не е системна атака“, обяви той.

Въпреки това тези сривове настъпиха на фона на нарастващи опасения за способността на напредналите модели с изкуствен интелект (създадени предимно от американски компании) да откриват уязвимости, които хората не биха могли да установят.

Фактът, че сривовете се случваха един след друг предизвика у мнозина безпокойство за надеждността на технологиите, от които днес зависи практически всеки аспект от ежедневието на хората.

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