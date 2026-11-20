На 18 ноември, в деня на пристигането на Владимир Путин на срещата на АТЕС в Шънджън, Министерството на търговията на Китай уведоми за влизане в сила на забрана за свободна продажба на компоненти, които Русия използва при производството на своите дронове.

Далеч не са ограничени всички компоненти. Под строг експортен контрол попадат китайски двигатели с тяга над 400 нютона и като цяло двигатели за БПЛА с мощност над 16 kW, както и много радиомодули за безпилотници, регулатори на оборотите и други компоненти.

В същото време ограниченията не се отнасят за CRPA-антени за „Геран-2“, навигационни модули, камери, LTE модеми, микросхеми, релета и други части, които преди това са били откривани в руските дронове, както и в ракетите Х-101 и „Искандер“.

Според Ройтерс Русия използва китайските двигатели L550E за дроновете „Харпия“, както и китайски турбореактивни двигатели за дроновете „Геран“. В различните модификации на „Геран“-ите украинското разузнаване е откривало китайски аналози на западни компоненти. По-късно стана ясно, че при модернизираните „Геран-4“ двигателите вече са заменени с руски.

Изданието "Инсайдър" установи, че китайският производител на mesh-модеми Xingkai Technology заема приблизително половината от пазара на доставчици на тези компоненти за БПЛА „Геран“ и „Гербер“. Освен това „Геран“-ите използват китайско навигационно оборудване.

Упълномощеният по въпросите на санкциите при президента на Украйна Владислав Власюк съобщи, че Киев споделя с Пекин данни за частите, открити в руското оръжие, и разчита на засилване на контрола.

„Засегната е само част от това, което е необходимо за руското оръжие, но това е началото“, написа той.

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