На 18 ноември, в деня на пристигането на Владимир Путин на срещата на АТЕС в Шънджън, Министерството на търговията на Китай уведоми за влизане в сила на забрана за свободна продажба на компоненти, които Русия използва при производството на своите дронове.
Далеч не са ограничени всички компоненти. Под строг експортен контрол попадат китайски двигатели с тяга над 400 нютона и като цяло двигатели за БПЛА с мощност над 16 kW, както и много радиомодули за безпилотници, регулатори на оборотите и други компоненти.
В същото време ограниченията не се отнасят за CRPA-антени за „Геран-2“, навигационни модули, камери, LTE модеми, микросхеми, релета и други части, които преди това са били откривани в руските дронове, както и в ракетите Х-101 и „Искандер“.
Според Ройтерс Русия използва китайските двигатели L550E за дроновете „Харпия“, както и китайски турбореактивни двигатели за дроновете „Геран“. В различните модификации на „Геран“-ите украинското разузнаване е откривало китайски аналози на западни компоненти. По-късно стана ясно, че при модернизираните „Геран-4“ двигателите вече са заменени с руски.
Изданието "Инсайдър" установи, че китайският производител на mesh-модеми Xingkai Technology заема приблизително половината от пазара на доставчици на тези компоненти за БПЛА „Геран“ и „Гербер“. Освен това „Геран“-ите използват китайско навигационно оборудване.
Упълномощеният по въпросите на санкциите при президента на Украйна Владислав Власюк съобщи, че Киев споделя с Пекин данни за частите, открити в руското оръжие, и разчита на засилване на контрола.
„Засегната е само част от това, което е необходимо за руското оръжие, но това е началото“, написа той.
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20.11 2026 в 15:31
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20.11 2026 в 15:28
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20.11 2026 в 15:16
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
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