Предприятия във въглищните райони ще могат да кандидатстват за подпомагане на обща стойност 110 милиона евро. Новата процедура ще бъде отворена до края на годината, съобщи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева.

110 млн. евро ще бъдат насочени към подкрепа на микро-, малки и средни предприятия в трите въглищни региона на България – Стара Загора, Перник и Кюстендил. Финансирането е от Фонда за справедлив преход (ФСП).

„Това беше сериозно предизвикателство, което преодоляхме с много работа, последователни действия и добро сътрудничество с Европейската комисия. Най-важното е, че средствата няма да бъдат загубени, а ще достигнат до предприятията, които имат нужда от подкрепа, за да се развиват, да инвестират и да създават нови работни места. Очакваме да отворим процедурата за кандидатстване до края на годината", заяви заместник-министър Георгиева.

Новата мярка има за цел да подпомогне икономическото развитие на въглищните региони, като насърчи инвестициите в модерни производства, дейности с висока добавена стойност и устойчиви работни места.

Очаква се подкрепа да получат най-малко 180 предприятия, а реализираните инвестиции да доведат до разкриването на над 250 нови работни места.

Финансирането ще бъде достъпно за предприятия от областите Стара Загора, Перник и Кюстендил, както и от десетте прилежащи общини – Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. Най-голям ресурс – 80,2 млн. евро, е предвиден за област Стара Загора и прилежащите общини. За област Кюстендил са осигурени 17,3 млн. евро, а за област Перник – 12,5 млн. евро.

Предприятията ще могат да кандидатстват за покупка на машини, съоръжения и оборудване, внедряване на специализиран софтуер, строително-монтажни работи, обучение и преквалификация на персонала.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, а максималният достига 300 000 евро за микро- и малки предприятия и 500 000 евро за средни предприятия, при спазване на приложимите правила за държавните помощи.

Друг ключов резултат, представен по време на заседанието, е успешното изпълнение на финансовата цел за 2026 г. по Приоритет 4 „Справедлив преход" за средствата с източник NextGenerationEU.

Главният директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" в МРРБ Ася Станкова подчерта, че благодарение на ускореното изпълнение и предприетите от Управляващия орган на ПРР (УО на ПРР) мерки е предотвратен рискът от загуба на европейски средства от ФСП през 2026 г. „Това е един от най-важните резултати от работата ни през годината. Зад този резултат стоят целенасочени усилия за ускоряване на процедурите, договарянето и изпълнението на инвестициите. За нас е особено важно, че този ресурс ще продължи да работи за хората, предприятията и икономическата трансформация на засегнатите региони", коментира тя.

Напредък отчита и цялостното изпълнение на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027. Договорените средства вече надхвърлят 3 млрд. евро, или 92,5% от бюджета ѝ. Високият дял на договорените инвестиции показва значителното ускоряване на темпа на изпълнение и създава стабилна основа за реализацията на проектите през следващите години. Паралелно с активното договаряне нарастват и реалните плащания. Към момента към бенефициентите са разплатени 826 млн. евро, или 25% от бюджета, а средствата, подадени за верификация, достигат 700 млн. евро, или 21%.

По Приоритет 1, насочен към десетте големи градски общини, вече са сключени 66 договора на стойност 357 млн. евро, което представлява около 95% от предвидения бюджет от 375,5 млн. евро. Това означава, че практически целият ресурс за интегрирани инвестиции в основните градски центрове вече е обхванат от договори. По Приоритет 2, който подкрепя развитието на 40 градски общини, са сключени 147 договора за 715,6 млн. евро, или над 88% от бюджета от 810 млн. евро. Общо по двата приоритета вече са договорени над 1,07 млрд. евро, насочени към модернизация на градската среда, образователна, здравна и социална инфраструктура, енергийна ефективност и подобряване на качеството на живот.

Продължава и напредъкът при интегрираните териториални инвестиции. По първата процедура за концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ 1) най-много проекти се изпълняват в Северозападния и Югоизточния район – съответно 32 и 30. Това показва активното включване на регионите в прилагането на интегрирания подход и насочването на инвестиции към конкретните потребности на териториите. Значителен интерес е отчетен и по втората процедура за концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ 2). При бюджет от 503 млн. евро са подадени 31 проектни предложения за близо 430 млн. евро, което представлява заявен инвестиционен интерес за около 85% от наличния ресурс. Вече са одобрени 13 проекта, а процесът на оценка и подбор продължава. Проектите предвиждат инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, образователна, здравна и социална инфраструктура и жилищно настаняване.

Приоритет 4 „Справедлив преход", с бюджет от 1,4 млрд. евро, е сред направленията с най-активно изпълнение. По обявените 11 процедури вече са сключени 463 договора, което показва, че подкрепата за въглищните региони постепенно преминава от етапа на планиране и подбор към реализацията на конкретни инвестиции. Наред с новата процедура за 110 млн. евро за бизнеса, до края на годината се предвижда да бъде осигурена и подкрепа в размер на 30 млн. евро за създаването на полеви център за отбранителни технологии и решения с двойно предназначение в района на Стара Загора. Инвестицията ще създаде възможности за развитие на нови икономически дейности, укрепване на технологичния капацитет и траен растеж на регионалната икономика, съобщава МРРБ.

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