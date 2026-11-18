Депутатите от "Прогресивна България" и "Възраждане" блокираха изслушването на премиера Румен Радев в парламента за позицията на страната по декларацията от Дъблин.
Изслушването бе по предложение на съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и група народни представители.
Предложението не бе прието на първо гласуване - 82 депутати бяха "за" изслушването, 133 гласуваха "против", а 1 се въздържа. От "Прогресивна България" само двама народни представители подкрепиха искането, един се въздържа, а останалите 125 гласуваха против изслушването на премиера. Изслушването бе блокирано и с помощта на Възраждане - от тях 8 бяха също "против".
Председателят на парламентарната група на ДБ Надежда Йорданова настоя за процедура по прегласуване.
"Ние настояваме да чуем какви резерви спрямо преамбюла са попречили на Радев и България да подкрепи декларацията в Дъблин? Защо България сама се постави в ъгъла и не участва активно в дебата за общата сигурност? Как ще бъде гарантирана нашата сигурност. Нашата сигурност, европейската сигурност е национален интерес и засяга както сигунростта в Черно море, така и парите, които трябва да получат нашите земеделци, нашите малки и средни предприятия", попита от парламентарната трибуна Надежда Йорданова.
И при прегласуването предложението на опозицията отново не мина - 83 бяха "за", 136 "против" и 1 "въздържал се". Двамата депутати от Прогресивна България, които бяха "за" при първото гласуване, този път гласуваха "против".
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18.11 2026 в 10:14
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