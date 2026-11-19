Вицеадмирал Митко Петев е отказал да застане начело на Българската армия като началник на отбраната. Това стана ясно от изслушването на министъра на отбраната Димитър Стоянов в парламентарната ресорна комисия.

Стоянов отговори на въпрос на депутата Иван Димитров от "Прогресивна България" във връзка с оттеглянето на адмирал Емил Ефтимов от длъжността началник на отбраната и на вицеадмирал Митко Петев като съветник на президента по военната сигурност, съобщава БТА.

След като адмирал Емил Ефтимов подаде рапорта си, лично разговарях с вицеадмирал Митко Петев евентуално да застане начело на Българската армия като началник на отбраната, каза министърът.

Подаването на рапорт за напускане на редовете на Българската армия е личен избор, добави Стоянов.

Конфликт не съм имал нито с адмирал Ефтимов, нито с вицеадмирал Митко Петев. Всяко лично решение следва да бъде уважавано и аз уважавам тяхното решение, допълни той.

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