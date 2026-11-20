Общонационална стачка парализира Италия днес. Стачката засяга всички обществени и частни сектори, като ще причини проблеми в здравеопазването, образованието и обществения транспорт в италианските градове и села, предаде БНТ.

Тя ще продължи 24 часа. Това е втора обща стачка в рамките на 20 дни. Предходната беше на 30 октомври.

Стачката е по искане на две синдикални организации - Италианската обща конфедерация на труда и Базови комитети, и е срещу високите разходи за живот, високите цени на горивата и енергията, ниските заплати и проблемите в здравеопазването и образованието.

В редица италиански градове са предвидени протестни шествия. В големите италиански мегаполиси обаче са осигурени гарантирани часови фази, в които ще има градски транспорт.

Стачката няма да засегне въздушния и железопътния транспорт и превоза на товари заради намесата на Европейската комисия. Но от утре вечер в 21 ч. до неделя отново в 21 ч. местно време ще има стачка на железопътния транспорт, свикана от други две синдикални организации - Обща базова синдикална конфедерация и Базов синдикат на транспортните работници.

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