Общонационална стачка парализира Италия днес. Стачката засяга всички обществени и частни сектори, като ще причини проблеми в здравеопазването, образованието и обществения транспорт в италианските градове и села, предаде БНТ.
Тя ще продължи 24 часа. Това е втора обща стачка в рамките на 20 дни. Предходната беше на 30 октомври.
Стачката е по искане на две синдикални организации - Италианската обща конфедерация на труда и Базови комитети, и е срещу високите разходи за живот, високите цени на горивата и енергията, ниските заплати и проблемите в здравеопазването и образованието.
В редица италиански градове са предвидени протестни шествия. В големите италиански мегаполиси обаче са осигурени гарантирани часови фази, в които ще има градски транспорт.
Стачката няма да засегне въздушния и железопътния транспорт и превоза на товари заради намесата на Европейската комисия. Но от утре вечер в 21 ч. до неделя отново в 21 ч. местно време ще има стачка на железопътния транспорт, свикана от други две синдикални организации - Обща базова синдикална конфедерация и Базов синдикат на транспортните работници.Следете новините ни в :
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20.11 2026 в 13:47
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