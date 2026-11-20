Лидерът на ДПС Делян Пеевски каза, че партията му ще подкрепи всички кандидати от парламентарната квота за ВСС, но без Емил Дечев, Андрей Янкулов и кандидата на "Възраждане" Цвета Рангелова.

"Ще подкрепим всички кандидати, без Дечев (бел.ред. Емил Дечев), по обясними причини. Министърът, който проведе най-нечестните избори, с огромен полицейски натиск. Затова е абсурдно да бъде подкрепен", заяви той в кулоарите на парламента.

По думите му, Янкулов няма да получи подкрепа, тъй като е "човекът, който е натискал институциите за Петрохан и е бил чадър". Няма да подкрепи кандидата на Възраждане поради "идеологически причини". Другите ще бъдат подкрепени, за да може по думите му, "отговорността за цялата съдебна власт да бъде върху новата сглобка (бел.ред. ПП, ДБ, ПБ)".

"И вече няма как те да имат различна политика в парламента, при условие, че заедно си избират съдебната власт, заедно ще си избират главен прокурор, заедно ще си избират шеф на ВАС", допълни той.

По думите му новия ВСС е "ясно и договорено" между управляващите и ПП-ДБ. "Това си е техният ВСС, подчертавам. Надявам се от днес никога повече ВСС и който е бил от съдебната власт да не бъде преписван на ДПС", заяви лидерът на ДПС.

"Честито на сватбата днес, кой е булката, кой е младоженеца ще ви разкажа по-нататък. Нашата подкрепа е, за да покажем ясно, че нямаме общо с това ВСС", завърши той.

Хамид Хамид показа пред медиите "списъка от договрки на тъмно" с новите членове на Висшия съдебен съвет:

"Резултатът от договорките по тъмно е следният: Петьо Славов, Емил Дечев, Екатерина Салкова, Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Красимир Комсалов, Иван Калибацев, Калин Баталски, Таня Радуловска, Иван Ранчев, Цвятко Лазаров".

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