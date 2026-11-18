Няма значение чии са дроновете, ако те са заплаха за националната ни сигурност, обяви военният министър Димитър Стоянов по повод нападенията над кораби в Черно море.
"По отношение на това чии са дроновете има досъдебно производство, отговор трябва да даде Военна прокуратура и съдебната система, а не Министерство на отбраната. Ние не сме разследващ орган", изтъкна Стоянов.
Той нападна опозицията, като посочи, че са "изключително нелепи шегите на някои опозиционни лидери в ситуация, когато се губят човешки животи и екипажите от военноморските и военновъздушните ни сили полагат усилия".
Стоянов намекна, че партньорите се бавят с анализа на снимките от последните атаки, изпратени от МО, а минало доста време.
И поздрави всички военни от ВВС и ВМС, спасили при последните инциденти 12-членен екипаж от единия кораб и 19-членен екипаж от другия кораб.
Министърът бе категоричен, че българската страна няма какво друго да направи.
"Всичко, с което разполагаме, е на крайбрежието и в момента работи. Трябва да се отчете нещо много важно - в Румъния действат техните изтребители F-16, но само и единствено в териториалното море. Над България гражданският трафик никога не е спирал и трябва да бъдем много внимателни да не се случи някаква неприятна ситуация", поясни той.
На въпрос дали могат да бъдат сваляни дронове над България, Стоянов отговори, че си има конституция и закони за международното право, където пише в каква ситуация какво да се прави.
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18.11 2026 в 17:11
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18.11 2026 в 17:10
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18.11 2026 в 16:45
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18.11 2026 в 16:33
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18.11 2026 в 16:18
По Жан Виденово време едно такова дело срещу някой който ми открадна колата го водиха няколко години, само и само да не ми дадат застраховката навреме. Когато най-накрая го приключиха (без резултат разбира се), и застрахователите ми платиха откраднатата чисто нова кола по номинал, заради инфлацията си купих с парите две гуми за сдедващата. Не стигаха за 4.
Когато нашето правосъдие стигне до извода, че не може да открие чий е дрона, сигурно Русия няма да я има вече. Поне не в този и вид.
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18.11 2026 в 16:11
А бе, тия импотентни кошничари могат ли да правят нещо друго, освен да се скатават и да обвиняват другите? Бахти Ганьовците!
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