Група за рекет на длъжници е разбита в Перник.

Според събраните до момента доказателства участниците в групата са упражнявали системен психически тормоз и физическо насилие с цел изнудване на длъжници и клиенти. В дейността им са установени случаи на причиняване на телесни повреди, самоуправство и повреждане на движимо и недвижимо имущество, съобщиха от прокуратурата.

Извършени са претърсвания на няколко адреса. Иззети са множество електронни устройства и документи, имащи отношение към разследваната престъпна дейност, както и парична сума. Разпитани са свидетели, част от които пред съдия.

С постановление на прокурор в качеството на обвиняеми са привлечени три лица - К.К., на 31 години, Ж.Г., на 28 години, и И.Т., на 29 години.

От събраните в хода на разследването доказателства е установено, че ОПГ е действала от м. януари 2026 г. до 18.11.2026 г. на територията на област Перник. За неин ръководител е сочен К.К.

В групата има и бивш полицай.

Тримата са задържани за 72 часа, а прокуратурата ще иска постоянния им арест.

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