Столичният общински съвет прие новите условия, ред и минимални изисквания за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от облекла, обувки и текстилни материали.

Изграждаме мрежа от защитени контейнери, спираме вандализма и въвеждаме дигитален GPS контрол над целия процес, за да гарантираме, че събраните дрехи отиват за повторна употреба и рециклиране, а не в общия боклук“, заяви зам.-кметът инж. Николай Неделков.

Финансовата рамка на системата залага разходите да се покриват от бюджета на Столична община при определен годишен таван до 183 334 евро без ДДС (220 000 евро с ДДС).

Разплащането с избраните изпълнители ще се извършва на месечна база за реално извършена дейност, като максималната единична цена е определена до 37,50 евро без ДДС (45 евро с ДДС) на брой обслужен контейнер.

Предвижда се разполагането на общо 232 специализирани контейнера, разпределени във всички 24 района на столицата по норматив от най-малко един контейнер на 4 000 жители.

Разпределението по райони включва:

• 26 контейнера: район „Младост“;

• 22 контейнера: район „Витоша“;

• по 16 контейнера: районите „Надежда“ и „Триадица“;

• по 13 контейнера: районите „Нови Искър“ и „Подуяне“;

• по 12 контейнера: районите „Красно село“ и „Овча купел“;

• по 9 контейнера: районите „Студентски“ и „Изгрев“;

• по 8 контейнера: районите „Люлин“, „Слатина“ и „Лозенец“;

• по 7 контейнера: районите „Средец“, „Възраждане“, „Искър“, „Красна поляна“ и „Панчарево“;

• 6 контейнера: район „Сердика“;

• по 5 контейнера: районите „Илинден“ и „Оборище“;

• по 3 контейнера: районите „Банкя“, „Връбница“ и „Кремиковци“.

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