Президентът Илияна Йотова обяви, че на този етап не планира да свиква заседание на Консултативния съвет по национална сигурност, за което настоя "Демократична България" преди дни.

„Това не означава, че няма да чуя мотивите на опозицията. До този момент призивите за КСНС са само пред медиите. Аз не съм получила никакво официално писмо“, заяви Йотова в село Гургулят, където е за тържественото отбелязване на бойния празник на Сухопътните войски.

ДБ настоя КСНС да се занимае с атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона и руските претенции в Абу Даби за ограничаване на съюзническата отбрана в Европа.

„Винаги са добре дошли да обсъдим тези проблеми, но мисля, че има още какво да се направи от предишните решения, които бяха взети“, заяви Йотова.

Едно от тях бе мораториум на бойните действия в Черно море. На въпрос, ако той не се случи, има ли план Б, за който бихме настоявали, дърбавният глава каза: "Една част от тези мерки вече се случиха, включително и срещите на тримата министри на отбраната. В момента българската държава работи на всички нива, за да може да се случи втората среща, за която се говореше и беше записана в решенията – отворен диалог между всичките шест държави, граничещи с Черно море, за да може да бъде гарантиран този мораториум. Това ще стане с помощта на европейските ни партньори и тези в НАТО".

По думите на Йотова точката за Черно море отново ще бъде тема на следващото заседание на постоянните представители на Северноатлантическия съвет в Брюксел следващия вторник.

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