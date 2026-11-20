Депутатите избират днес квотата си от 11 членове във Висшия съдебен съвет.

За избора са необходими 160 гласа - членовете на ВСС се избират с 2/3 мнозинство.

Кандидати номинираха ПБ, ПП и ДБ, както и Възраждане. ГЕРБ и ДПС нямат официални кандидати.

Ако парламентът не успее да запълни квотата си, тръгва нова процедура.

Номинациите са 21, а кандидатите 20, защото съдия Емил Дечев е предложен и за съдийската, и за прокурорската колегия.

Кандидати за Съдийската колегия

Анета Антонова - доцент по гражданско и търговско право (ПБ)

Васил Пандов - преподавател по международноправни науки; адвокат (ПП)

Евгений Стайков - бивш зам.-председател на Върховния касационен съд и бивш член на ВСС (ПП)

Емил Дечев - съдия в Софийския градски съд; бивш зам.-министър и служебен министър (ДБ)

Иван Ранчев - съдия в Апелативен съд - Пловдив (ПБ)

Калин Баталски - председател на Окръжен съд - Перник (ПБ)

Михаил Малчев - съдия в СГС, командирован в Софийския апалативен съд (ПБ)

Петьо Славов - адвокат; бивш зам.-председател на КЗК (ПБ)

Светлозар Георгиев - бивш съдия в Окръжен съд - Варна; бивш председател на Военен съд - Варна (ПП)

Силвия Цанова - адвокат (ПБ)

Таня Радуловска-Мадамжиева - адвокат; бивш съдия и зам.-министър на правосъдието (ПП и ДБ)

Цвета Рангелова - адвокат; бивш народен представител ("Възраждане")

Цветко Лазаров - съдия в Софийския апелативен съд (Румен Миланов - ПБ).

Кандидати за Прокурорската колегия

Андрей Янкулов - адвокат, бивш прокурор, бивш зам.-министър на вътрешните работи, бивш зам.-министър на правосъдието, служебен вицепремиер и министър на правосъдието (ПП и ДБ)

Веселин Вучков - професор по наказателен процес; бивш зам. министър и министър на МВР и народен представител (ПП)

Екатерина Салкова - професор по наказателен процес; директор на ИДП - БАН (ПБ)

Емил Дечев (ПП)

Иван Калибацев - съдия в Районен съд - Пловдив (ПБ)

Красимир Комсалов - председател на Окръжен съд - Пазарджик (ПБ)

Милена Карагьозова - зам.-председател на Окръжен съд - Велико Търново (ПБ)

Стефан Милев - съдия в СГС, командирован в Софийския апелативен съд; бивш прокурор (ПБ)

Следете новините ни в :