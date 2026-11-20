Депутатите избират днес квотата си от 11 членове във Висшия съдебен съвет.
За избора са необходими 160 гласа - членовете на ВСС се избират с 2/3 мнозинство.
Кандидати номинираха ПБ, ПП и ДБ, както и Възраждане. ГЕРБ и ДПС нямат официални кандидати.
Ако парламентът не успее да запълни квотата си, тръгва нова процедура.
Номинациите са 21, а кандидатите 20, защото съдия Емил Дечев е предложен и за съдийската, и за прокурорската колегия.
Кандидати за Съдийската колегия
Анета Антонова - доцент по гражданско и търговско право (ПБ)
Васил Пандов - преподавател по международноправни науки; адвокат (ПП)
Евгений Стайков - бивш зам.-председател на Върховния касационен съд и бивш член на ВСС (ПП)
Емил Дечев - съдия в Софийския градски съд; бивш зам.-министър и служебен министър (ДБ)
Иван Ранчев - съдия в Апелативен съд - Пловдив (ПБ)
Калин Баталски - председател на Окръжен съд - Перник (ПБ)
Михаил Малчев - съдия в СГС, командирован в Софийския апалативен съд (ПБ)
Петьо Славов - адвокат; бивш зам.-председател на КЗК (ПБ)
Светлозар Георгиев - бивш съдия в Окръжен съд - Варна; бивш председател на Военен съд - Варна (ПП)
Силвия Цанова - адвокат (ПБ)
Таня Радуловска-Мадамжиева - адвокат; бивш съдия и зам.-министър на правосъдието (ПП и ДБ)
Цвета Рангелова - адвокат; бивш народен представител ("Възраждане")
Цветко Лазаров - съдия в Софийския апелативен съд (Румен Миланов - ПБ).
Кандидати за Прокурорската колегия
Андрей Янкулов - адвокат, бивш прокурор, бивш зам.-министър на вътрешните работи, бивш зам.-министър на правосъдието, служебен вицепремиер и министър на правосъдието (ПП и ДБ)
Веселин Вучков - професор по наказателен процес; бивш зам. министър и министър на МВР и народен представител (ПП)
Екатерина Салкова - професор по наказателен процес; директор на ИДП - БАН (ПБ)
Емил Дечев (ПП)
Иван Калибацев - съдия в Районен съд - Пловдив (ПБ)
Красимир Комсалов - председател на Окръжен съд - Пазарджик (ПБ)
Милена Карагьозова - зам.-председател на Окръжен съд - Велико Търново (ПБ)
Стефан Милев - съдия в СГС, командирован в Софийския апелативен съд; бивш прокурор (ПБ)
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