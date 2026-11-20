За да получи специализирано лечение, заплатено от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), пациентът трябва да има направление от личния лекар, който след извършен преглед и оценка на състоянието, преценява необходимостта от консултация с дерматолог.

Личният лекар издава електронно „Медицинско направление за консултация или съвместно лечение“ (бланка МЗ-НЗОК № 3). Пациентът има право да избере специалист по „ Кожни и венерически болести“ на територията на цялата страна, който има сключен договор с НЗОК. Направлението е валидно до 30 календарни дни от датата на неговото издаване.

Специалистът по „Кожни и венерически болести“ преценява какви изследвания и други медико-диагностични дейности са необходими.

Заплаща ли НЗОК лечението на хронични кожни заболявания, като псориазис и атопичен дерматит? Как пациентите могат да проверят дали предписаните им лекарства се покриват от Касата?

При тежък псориазис НЗОК заплаща системната терапия с метотрексат без протокол, назначен от специалист по кожни и венерически болести с електронна рецепта. Касата поема и терапията с циклоспорин – по протокол, издаден от дерматолог или от специализирана комисия по кожни и венерически болести в лечебно заведение за болнична помощ.

Фондът реимбурсира и биологична лекарствена терапия – по протокол, издаден от от специализирана комисия по кожни и венерически болести в лечебно заведение за болнична помощ, посочена в утвърдените изисквания на НЗОК при лечение на тежък псориазис.

За лечението на тежък атопичен дерматит НЗОК заплаща биологична лекарствена терапия – по протокол, издаден от от специализирана комисия по кожни и венерически болести в лечебно заведение за болнична помощ, посочена в утвърдените изисквания на НЗОК.

При умерен до тежък пемфигус вулгарис НЗОК заплаща лечение с лекарствен продукт с Rituximab по протокол, издаден от специализирана комисия по кожни и венерически болести в лечебно заведение за болнична помощ, посочена в утвърдените изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък пемфигус вулгарис.

За умерен и тежък гноен хидраденит НЗОК по протокол, издаден от специализирана комисия по кожни и венерически болести в лечебно заведение за болнична помощ, посочена в утвърдените изисквания.

Информация за лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК за лечението на дерматологичните диагнози (L10.0 Пемфигус вулгарис, L20.8 Други форми на атопичен дерматит, L40.0 Псориазис вулгарис, L73.2 Гноен хидраденит), здравноосигурено лице може да получи от личния си лекар, дерматолога или да провери на интернет страницата на НЗОК: www.nhif.bg, в рубрика “Лекарства и аптеки”, подрубрика: “Списъци с лекарствени продукти”, в колона “МКБ” посочи кода на диагнозата.

Какъв е редът за получаване на лекарства, за които се изисква протокол? Кой подготвя документите, къде се разглеждат и как се подновява разрешението за лечение?

Пациентът трябва да посети личния си лекар, който с направление го насочва към специалист дерматолог. Подготовката за издаване на протокол се извършва от дерматолога от извънболнична помощ. Той подготвя необходимата документация и я насочва по електронен път към специализирана комисия по дерматология в лечебно заведение за болнична помощ или център за кожни и венерически заболявания, посочена в съответните изисквания.

При посещението на пациента специализираната комисия разглежда документите и според необходимостта от експертиза в Комисията в ЦУ на НЗОК ги насочва за одобрение или ги утвърждава. Следва проверка и активиране на протокола в РЗОК, за което пациентът получава известяване, по посочен от него начин: по имейл, телефон, чрез SMS/Viber известяване или на място в РЗОК.

Кои лекарства за кожни заболявания се отпускат с рецепта по НЗОК и кога се налага доплащане?

Всички лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК за лечението на дерматологични диагноза се назначават с рецепта – без протокол и с протокол.

При какви условия НЗОК заплаща лечението в болница и как да се провери дали лечебното заведение има договор?

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща болничното лечение на дерматологични заболявания, когато пациентът отговаря на определени медицински критерии, заложени в алгоритмите на съответните клинични пътеки. Не всяко кожно заболяване или обостряне на кожно заболяване изисква лечение в болница. Болнично лечение се налага при състояния, които не могат да бъдат овладени в амбулаторни условия. Няма изискване пациентът да е преминал през всички възможности за лечение в извънболничната помощ, когато състоянието му налага болнично лечение. Основните индикации включват:

- тежки, остри или широко разпространени кожни прояви;

- наличие на системни симптоми, засягащи общото състояние (например висока температура, признаци на интоксикация);

- случаи, при които проведеното до момента домашно или амбулаторно лечение е останало без терапевтичен ефект.

Лекарите в болницата трябва да извършат определен брой изследвания (напр. кръвни изследвания, задължителна кожна биопсия за потвърждаване на диагнозата при определени пътеки) и специфични терапевтични алгоритми.

НЗОК покрива лечението и основните медикаменти по пътеката. Ако обаче алгоритъмът изисква специфични медицински изделия или скъпоструващи консумативи, които изрично са изключени от обхвата на пътеката, те се заплащат от пациента.

Пълният и актуален списък с договорни партньори на НЗОК, изпълняващи дерматологични клинични пътеки (КП) за болнична помощ или извършващи прегледи в извънболничната сфера, е достъпен в реално време чрез официалния Портал за справки на НЗОК.

Избира се съответната Област (РЗОК) от падащото меню; от филтрите се избира тип лечебно заведение – "Лечебни заведения за болнична медицинска помощ" (за клинични пътеки). Във филтъра за дейности се избира търсената клинична пътека по нейния номер или име, свързано с кожни и венерически заболявания.

Какви са възможностите на пациента, ако не може да получи предписаното лечение по линия на НЗОК или му бъдат поискани допълнителни плащания? Как да потърси информация или да подаде сигнал?

В случай че бъде изискано здравноосигуреното лице да заплати за медицински дейности включени в Наредба № 9 от 2019г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, пациентът трябва да подаде сигнал до съответната Районна здравноосигурителна каса, с която лекарят/лечебното заведение имат сключен договор.

В сигнала е необходимо да са посочат три имена, имената на лекаря, който е поискал заплащане, както и адреса на лечебното заведение, в което практикува лекарят.

При необходимост всеки здравноосигурен може да подаде писмен сигнал до директора на районната здравноосигурителна каса по местоживеене или до Управителя на Националната здравноосигурителна каса, на телефон: 0800 14 800; по електронен път на интернет страницата на НЗОК www.nhif.bg, в рубрика „Online консултации“.

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