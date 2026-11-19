Имаме в България много политици, които разсъждават като плоскоземци. За тях Земята не е кръгла и ако сложим радар на брега на Черно море, той ще може да види на 100 км навътре нисколетящ дрон.

Да не говорим за морски дрон, който е с много нисък профил и отразяваща повърхност. Ами няма как да стане, за нас тези атаки са изключително трудни за детекция, заяви премиерът Румен Радев на конференция за сигурността на Черно море в София.

Изключително трудни, да не кажа невъзможни с това, което разполагаме на брега, но ние други средства нямаме. Няма с какво да установим тези заплахи, когато няма такива патрулни самолети, а те не дежурят постоянно. Това е големият проблем и аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как", каза Радев, цитиран от БТА. Той добави, че се работи със съюзниците за по-регулярно дежурство на патрулните самолети, които да следят за заплахи в акваторията на Черно море.

Радев спомена и предложението на България за Черно море да бъде зона на споделена сигурност, като се обединят всички шест крайбрежни държави и да постигнат мораториум върху атаките по цивилни кораби. Румен Радев акцентира, че ситуацията в Черно море повдига въпроса за хуманитарния проблем, тъй като през него минава над 40% от зърното в глобален мащаб, както и тонове петрол.

Искаме да превърнем нашето стратегическо географско положение в стратегическо предимство най-сетне, заяви още Румен Радев.

Във връзка с войната между Русия и Украйна премиерът отбеляза значението на военнотехническата подготовка и нуждата да се разгърне пълномащабно дипломатическия потенциал и усилия.

Радев посочи, че Русия е допуснала редица грешни стратегически преценки, като например волята на украинския народ да се съпротивлява, от друга страна Украйна е допуснала грешка с контранастъплението през 2023 г.

Премиерът коментира също, че на срещите в ЕС и НАТО не се говори за ядрения риск, който според него съществува и Русия си играе с него.

Следете новините ни в :