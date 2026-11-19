Имаме в България много политици, които разсъждават като плоскоземци. За тях Земята не е кръгла и ако сложим радар на брега на Черно море, той ще може да види на 100 км навътре нисколетящ дрон.
Да не говорим за морски дрон, който е с много нисък профил и отразяваща повърхност. Ами няма как да стане, за нас тези атаки са изключително трудни за детекция, заяви премиерът Румен Радев на конференция за сигурността на Черно море в София.
Изключително трудни, да не кажа невъзможни с това, което разполагаме на брега, но ние други средства нямаме. Няма с какво да установим тези заплахи, когато няма такива патрулни самолети, а те не дежурят постоянно. Това е големият проблем и аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как", каза Радев, цитиран от БТА. Той добави, че се работи със съюзниците за по-регулярно дежурство на патрулните самолети, които да следят за заплахи в акваторията на Черно море.
Радев спомена и предложението на България за Черно море да бъде зона на споделена сигурност, като се обединят всички шест крайбрежни държави и да постигнат мораториум върху атаките по цивилни кораби. Румен Радев акцентира, че ситуацията в Черно море повдига въпроса за хуманитарния проблем, тъй като през него минава над 40% от зърното в глобален мащаб, както и тонове петрол.
Искаме да превърнем нашето стратегическо географско положение в стратегическо предимство най-сетне, заяви още Румен Радев.
Във връзка с войната между Русия и Украйна премиерът отбеляза значението на военнотехническата подготовка и нуждата да се разгърне пълномащабно дипломатическия потенциал и усилия.
Радев посочи, че Русия е допуснала редица грешни стратегически преценки, като например волята на украинския народ да се съпротивлява, от друга страна Украйна е допуснала грешка с контранастъплението през 2023 г.
Премиерът коментира също, че на срещите в ЕС и НАТО не се говори за ядрения риск, който според него съществува и Русия си играе с него.
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12
19.11 2026 в 14:11
Мръсно и подло МОСКОВИТСКО ГОВЕДО!!!ОСТАВКА !!!ЧУДЯ СЕ ДО КОГА ЩЕ ЧАКАМЕ И НЯМА ЛИ НАЙ- ПОСЛЕ ДА
ВДЕГАМЕ ЧЕТАТА !!! ОСТАВКА !!!
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19.11 2026 в 13:48
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10
19.11 2026 в 13:37
Русия си играе с ядрения страх и хората , а не с ядрения риск.
И те не са чак такива бунаци, че да не знаят за ядрения риск за тях самите.
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19.11 2026 в 13:30
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19.11 2026 в 13:20
ние може да не пилотираме скапани руски изтребители, но все пак четем, че НАТО-вски разузнавателни самолети кръжат над Черно море и виждат достатъчно рано и едните, и другите дронове. Виждат ги, че идват от Русия, виждат, че са изградили пристанище за дронове в Крим. Даже са ви предупредили един час преди да бъде потопен корабът, чиито екипаж загина до един, че дронове пътуват към нашия бряг, защото те не се движат толкова бързо във водата.
Също така разбрахме, че при същия случай румънците са ви молили да вдигнат самолети, за да унищожат дроновете, но вие сте отказали (при вашия "муньонски" модел на управление е пределно ясно, кой точно е дал командата).
Кой всъщност е плоскоземецът, който единствен в ЕС не знае чии са дроновете, г-н премиер? И още нещо - загиналите моряци ще тежат на вашата съвест, ако имате такава.
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19.11 2026 в 13:20
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19.11 2026 в 13:08
Техническа възможност има!
Крайно време е да имаме държавен сателит за времето, разузнаване и комуникация!
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5
19.11 2026 в 12:59
А като можеше да се унищожат надводните дронове (с един час предизвестие от франсетата), що не го направи? М? А интересно украинците как ли унищожават въздушните дронове, сигурно за тях Земята не е сферична? И като сте нефелни откъм унищожаването, що не повикате помощ? Нали сме член на НАТО? Е, въпросите са риторични, разбира се, всички знаем, че няма как да си засмукал пацата на Путлер и да му пукаш дроновете.
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4
19.11 2026 в 12:46
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19.11 2026 в 12:44
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