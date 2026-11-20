"Продължаваме промяната" определи избора на новия Висш съдебен съвет като важна стъпка след години на блокирани процедури, но предупреди, че пред новия състав предстои тежка работа. От формацията изразиха надежда, че новите членове ще устоят на натиска от политически и други кръгове на влияние.

Велислав Величков подчерта, че след забавяне от четири години и два месеца процедурата по избор на парламентарната квота на ВСС най-накрая е приключила. Той обърна внимание на участието на гражданския сектор, професионалните и съсловните организации, благодарение на които са били предложени общо 20 кандидатури за 11 места.

По думите му процедурата е включвала продължителни изслушвания, а по инициатива на ПП и "Демократична България" са били изискани кадровите досиета на всички кандидати.

"Имахме пълна снимка и картина на всеки един от кандидатите", посочи Величков и уточни, че са били проверявани професионалният път на магистратите, командировките, дисциплинарните производства и евентуалните проблеми с постановени от тях актове.

По думите му, това е било най-мащабното и детайлно проучване на кандидати за ВСС в демократичната история на България, проведено при пълна публичност и прозрачност. Величков изрази надежда, че новият състав ще работи за разкриване на паралелните мрежи за влияние в правосъдието и за укрепване на независимостта и ефективността на съдебната система.

"Искрено се надявам, че избраниците в новия състав на ВСС ще имат силата да устоят на натиска, който със сигурност ще им бъде оказан от различни кръгове на влияние – политически и не само", заяви депутатът от ПП Мирослав Иванов.

Той посочи, че съдебната система е натрупала проблеми през годините, сред които порочни командирования, конкурси и забавени кадрови решения, които са се отразили негативно на нейния авторитет. Сред важните задачи той открои прекратяването на порочните практики и подобряването на комуникацията между съдебната система и българското общество.

Иванов подчерта, че политическата отговорност за избраните кандидати е на формациите, които са ги номинирали и подкрепили, но крайната оценка ще дойде от действията на всеки от новите членове при упражняването на правомощията му.

Що се отнася до предстоящите промени в Конституцията, Велислав Величков постави акцент върху правомощията на главния прокурор и отбеляза, че в управленската програма на "Прогресивна България" има отделна глава за конституционни промени, но "няма ни едно изречение за ограничаване правомощията на главния прокурор".

Той припомни, че ПП има идеи за конституционни промени и заяви готовност те да бъдат обсъдени, ако бъде представен обещаният от премиера Румен Радев конституционен проект.

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