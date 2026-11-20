Парламентът избира днес своите 11 членове във Висшия съдебен съвет. Дебатът тече и в момента и се изроди във взаимни нападки за политически сделки при избора на важни държавни постове и напомняне на предишни съглашателства с ДПС и Бойко Борисов. Прехвърли се и върху разликата между съглашателство, постигнато в тъмните ъгли на НС, и коалиции със съответните споразумения.

ДПС предложи гласуването на кандидатите да се излъчва по БНТ и БНР и предложението бе прието.

Депутатите излъчват шестима членове на Съдийската колегия и петима на Прокурорската колегия, като за да бъде избран определен кандидат, за него трябва да гласуват поне 160 народни представители.

За Съдийската колегия бяха предложени: доц. Анета Антонова, доц Васил Пандов, съдиите Емил Дечев (СГС), Иван Ранчев (АС-Пловдив), Калин Баталски (шеф на ОС-Перник), Михаил Малчев (СГС), Цветко Лазаров (САС), бившите съдии Евгений Стайков (ВКС), Таня Радуловска-Мадамжиева (сега адвокат) и Светлозар Георгиев (ОС-Варна), както и адвокатите Петьо Славов, Силвия Цанова и Цвета Рангелова.

За Прокурорска колегия претенденти бяха: професорите Екатерина Салкова и Веселин Вучков, съдиите Емил Дечев (СГС), Иван Калибацев (РС-Пловдив), Красимир Комсалов (шеф на ОС-Пазарджик), Милена Карагьозова (зам.-шеф на ОС-Велико Търново) и Стефан Милев (СГС), както и адвокатът и бивш прокурор Андрей Янкулов.

Следователите избират своя представител утре. Кандидатите са двама: Петко Петков от НСлС и Бойко Атанасов от следствения отдел на СГП.

Кандидатите, излъчени от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" в новия ВСС, бяха бивши министри Веселин Вучков, Андрей Янкулов и Емил Дечев, както и съдийката и зам.-министър на правосъдието в последния служебен кабинет Таня Радуловска.

Заседанието започна с изчитане на дългия доклад на правната комисия и с представянето на кандидатите.

При разискванията за кандидатите за Прокурорската колегия Хамид Хамид изтъкна, че ДПС ще подкрепи почти всички претенденти, защото са достойни хора. Но е срещу трима от тях - Емил Дечев, Андрей Янкулов, тъй като висят много въпроси около казуса "Петрохан", както и кандидата на "Възраждане", защото имат идеологически различия.

По думите му е имало тайни договорки между ПБ, ПП и ДБ. И изчете имената, които ще бъдат избрани за ВСС.

"В резултат на тази сглобка ще се получи най-политизираният орган в съдебната власт. Как това ще обясните на своите избиратели от ПП и ДБ защо сте в сглобка с партията на Румен Радев. Това (договорката) ще се пренесе и при гласуването на държавния бюджет", констатира Хамид и допълни, че знаят кои са хората, които са се договаряли.

Божидар Божанов от ДБ контрира, че гневът на ДПС срещу Дечев и Янкулов е заради факта, че са разбили досегашния модел. Според него хората от предишния ВСС са избрани именно с гласовете на ДПС. А Велислав Величков посочи, че Хамид не е реагирал на дискусията в правната комисия и се е държал като наблюдател на ФИФА. Величков призна, че е имало 38 часа разговори преди да се постигне съгласие с ПД, но не по ъгли и по тъмно, а в зали на Народното събрание.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов нападна ПП и ДБ, че използват "дъвката" за догореност в името на националния интерес. И прехвърли топката към изборите, където също имало "кръвосмешение" между трите политически сили, като отдаде всичко на външен натиск.

"Този път кръвосмешението е между политическата и съдебна власт. Такъв е порочно заченатият модел на българската демокрация. Превръща се в една отвратителна кочина", заключи Костадинов с уточнението, че ще подкрепят личности за ВСС.

Антон Кутев от ПБ призова да се използва уважителен тон.

„Всичко, което се случва днес, е в изпълнение на ангажимента към избирателите ни ВСС да бъде избран без гласовете на ГЕРБ и ДПС, без Борисов и Пеевски да определят кой влиза в него. Предният ВСС, подреден от тях, срина доверието в съдебната система и превърна правосъдието в сделка. Управляващите остават управляващи, а опозицията – опозиция, но Конституцията изисква от нас да изберем този орган, който е с отдавна изтекла легитимност“, отговори Божидар Божанов.

Надежда Йорданова от ДБ заяви, че старият ВСС е позволил България да се превърне в гангстерски сериал, магистрати да търгуват влияние, оказване на натиск върху дела, а сегашният съвет е покровителстван от Борисов и Пеевски.

Йорданова започна изказването си с думите на проф. Пенчо Пенев от времето, когато е министър на правосъдието: „Изборът на съдебни магистрати от НС е нещо мъчително и трудно и нещо, върху което политиката ще се опита във всички случаи да даде отражение“. Тя заяви още, че правителството „Денков-Габриел“ е паднало заради опита да се избере ВСС, който не е на Борисов и Пеевски.

"Ще подкрепим кандидати, които са показали, че не са се огънали пред статуквото. Няма да подкрепим кандидати, които са били членове на партии", изтъкна бившият правосъден министър.

Надежда Йорданова изброи кандидатите, които ще получат гласовете на ДБ: Евгений Стайков, Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска и Цветко Лазаров за Съдийската колегия и Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев, Екатерина Салкова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов за Прокурорската колегия.

„Част от кандидатите подкрепяме с въпросителни и ще следим дали те ще се превърнат в поведение, което противоречи на конституционните стандарти“, каза Йорданова.

При представянето на кандидатите в пленарната зала председателят на правната комисия в НС Янка Тянкова от "Прогресивна България" обяви, че не е установена принадлежност на никой от кандидатите към структурите на бившата Държавна сигурност. Не са постъпили анонимни сигнали срещу тях. Но е имало сигнали срещу професионалните качества на някои от претендентите.

ДПС, което досега не бе обелило и дума за кандидатите за ВСС, днес обяви, че ще подкрепи кандидатите за Висш съдебен съвет, с изключение на Емил Дечев, Андрей Янкулов и кандидатката на „Възраждане“. Докато бяха представяне кандидатите, лидерът Делян Пеевски посочи, че целта е цялата отговорност за съдебната власт да падне върху „новата сглобка“ между управляващите и "Продължаваме промяната-Демократична България".

И обясни, че ДПС не може да подкрепи Дечев, тъй като като служебен вътрешен министър „проведе най-нечестните избори с полицейски натиск“. Срещу Андрей Янкулов Пеевски отправи обвинението, че е „натискал институциите за Петрохан“, и го нарече „най-некадърният правосъден министър“. Кандидатката на „Възраждане“ Цвета Рангелова ДПС няма да подкрепи „по идеологически причини“.

„Другите ще ги подкрепим, за да може вече цялата отговорност за съдебната власт да бъде върху новата сглобка“, каза Пеевски.

Верен на себе си, Бойко Борисов обяви преди вота, че парламентарната му група ще участва във всяко гласуване, но вотът ще е шарен.

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