През 2026 г. разходите за строителни материали и труд в България продължават да растат. По данни на НСИ цените на производител на строителни материали за вътрешния пазар през второто тримесечие са с 10% по-високи спрямо същия период на предходната година.

Това се отразява и върху бюджета за ремонт, особено при покупката на материали за довършителни работи като бои, грундове, шпакловки, лепила, мазилки, гипс и цимент. Затова е разумно разходите да се планират с резерв и след сравнение на няколко оферти.

Кои фактори влияят върху цените на строителните материали?

В края на годината външните строителни дейности традиционно намаляват, но това не означава непременно по-ниски цени.

Стойността на материалите зависи от няколко основни фактора, които не са пряко свързани със сезона:

енергията – производството на цимент, тухли, керамични плочки и гипс изисква значителни количества газ и електроенергия, което се отразява върху крайната цена;

логистиката и трудът – разходите за транспорт, складиране и заплати влияят както върху цената на материалите, така и върху строителните услуги;

суровините – цените на металите, пластмасите и химичните компоненти, използвани в бои, лепила и изолации, се влияят от международните пазари.

Това означава, че отлагането на покупките с очакване за по-ниски цени невинаги води до реална икономия.

Как да планираме бюджета за ремонт?

Добре планираният бюджет започва с конкретна количествена сметка, а не с приблизителна обща сума. Специалистите от Gstroy препоръчват да се следват няколко основни стъпки:и.

Огледайте обекта и определете дейностите

Уточнете кои помещения ще се ремонтират, какви са площите и кои дейности са задължителни. ВиК, електроинсталация и хидроизолация трябва да се планират преди козметичните ремонти.

Уточнете кои помещения ще се ремонтират, какви са площите и кои дейности са задължителни. ВиК, електроинсталация и хидроизолация трябва да се планират преди козметичните ремонти. Изчислете необходимите количества

Материалите се пресмятат спрямо площите, като е добре да се предвиди допълнително количество за фира при рязане на плочки, ламинат или гипсокартон.

Материалите се пресмятат спрямо площите, като е добре да се предвиди допълнително количество за фира при рязане на плочки, ламинат или гипсокартон. Сравнете няколко оферти

Съпоставяйте еднакви продукти по марка, разфасовка и разход на квадратен метър, а не само по крайна цена.

Съпоставяйте еднакви продукти по марка, разфасовка и разход на квадратен метър, а не само по крайна цена. Разделете разходите за материали и труд

Цената на майсторите се променя независимо от тази на материалите. Добре е условията и стойността на услугата да бъдат уточнени предварително и писмено.

Цената на майсторите се променя независимо от тази на материалите. Добре е условията и стойността на услугата да бъдат уточнени предварително и писмено. Предвидете резерв

Непредвидените разходи са обичайна част от ремонта, особено при по-стари жилища, където допълнителни проблеми често се откриват след разкриване на стени или подови настилки.

Така евентуалните промени могат да се направят навреме, без да бъде прекъснат заради недостиг на средства.

Кога е разумно да се купят материалите?

Зимните месеци могат да бъдат подходящи за вътрешни довършителни дейности, когато в помещенията са осигурени необходимите температурни и влажностни условия. Периодът може да се използва и за предварително снабдяване с материали за пролетните ремонти, но отново при подходящи условия за съхранение.

Циментът и сухите смеси трябва да се пазят от влага, а боите и лепилата на водна основа – от замръзване. Затова има смисъл да се купуват предварително само количества, които могат да бъдат съхранявани правилно.

Практично решение е материалите за отделен етап от ремонта да се поръчват заедно. Така например плочките могат да бъдат от една партида и да няма разлика в нюансите, а транспортните разходи се ограничават до по-малко доставки. В строителните вериги могат да се намерят материали както за груб строеж, така и за довършителни дейности, което улеснява сравняването и планирането на покупките.

Движението на цените трудно може да бъде прогнозирано с точност, но разходите по ремонта могат да се управляват. Добрата сметка спрямо количествата, сравняването на оферти и разумният финансов резерв помагат проектът да остане предвидим дори при промени на пазара.

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