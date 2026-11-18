Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев завежда дело за клевета срещу Мартин Карбовски и Явор Дачков заради твърдения, че финансира "тролски ферми".

"В подкаста на Мартин Карбовски и Явор Дачков беше заявено, че финансирам „тролски ферми“. И то с пари на българските и европейските данъкоплатци. Това е откровена клевета и няма да я оставя без последствия. Нямам и не финансирам "тролски ферми". Нито с лични пари, нито с пари на данъкоплатците. За ДБ и Да, България важи същото, пише Мирчев във Фейсбук профила си.

Мирчев посочва, че всеки има право да го критикува, но когато публично го обвиняват в злоупотреба с пари на данъкоплатците и финансиране на тролски мрежи, тези думи ще трябва да бъдат доказани в съда. Затова той заявява, че завежда дело за въпросните твърдения и ще потърси отговорност по съдебен ред.

"След като някой толкова убедено и с такава лекота твърди, че финансирам "тролски ферми", ще му бъде предоставена възможност и да го докаже, а не само да го твърди", допълва той.

С парите от обещетението от делото, той каза, че ще ги дари за популяризиране на кръводаряването в България.

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