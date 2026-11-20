Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че отхвърлянето на поканата на руския президент Владимир Путин към европейските държави би изпратило „напълно неподходящ сигнал“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Да се откаже покана за посещение в Москва би изпратило напълно неподходящ сигнал“, заяви Писториус по време на посещение във Варшава.

Вчера Путин заяви пред медиите в Шънджън: „Предложихме на европейците да дойдат в Москва. След това ще решим в какъв формат да продължим“, като същевременно отбеляза, че „всяка форма“ на военно сътрудничество с Украйна представлява „проблем“ за него, отбелязва АФП.

Кремъл настоява прекратяването на войната да бъде обвързано с реформа на европейската система за сигурност, която Русия смята за враждебна, тъй като до голяма степен е изградена около НАТО. Европейските държави от своя страна поддържат позицията, че континенталният ред не следва да бъде преразглеждан по искане на страната, започнала най-тежкия конфликт в Европа след 1945 г.

Писториус определи поканата на Путин като инициатива, която „трябва да бъде приветствана във всяко отношение“.

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