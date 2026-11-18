Депутатите приеха единодушно ограничаването на рекламата на хазарт на първо четене.

Приети са предложенията както на Министерски съвет, така и тези на Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" и Божидар Божанов от "Демократична България". Подкрепата си дадоха всички парламентарни групи.

Министерски съвет предлага увеличаване на тримесечния данък за игрален автомат от 800 лв. на 600 евро, за игрална маса от 22 000 лв. на 13 000 евро и за друго игрално оборудване от 5000 лв. на 3000 евро.Чуждестранните онлайн оператори ще трябва да имат място на стопанска дейност в България.

Допуска се ограничено присъствие на търговски марки на организатори на хазартни игри при спонсорства на спортни клубове, федерации, сдружения и организации.

Предложението на ПП предвижда по-строги забрани за реклама по телевизията, радиото, в интернет, социалните мрежи и върху държавна и общинска инфраструктура. Предлагат се също санкции за заобикаляне на забраните и разширяване на ограниченията за достъп на непълнолетни до пунктовете за залози.

"Само преди няколко месеца българската държава преживя много тежка житейска трагедия. Говоря за трагедията в Исперих, където баща погуби живота на двете си деца и собствения си живот вследствие на хазартна зависимост и натрупан дълг от хазарт", припомни Венко Сабрутев.

"Една от причините хазартът да е толкова популярен сред млади и възрастни, това е масираната реклама - вие виждате, тя е навсякъде около нас", допълни той.

От ДБ искат пълна забрана на рекламата на хазарт, премахване на досегашните изключения, забрана за зареждане на сметки за онлайн залози чрез кеш терминали, преди да бъде установена самоличността на потребителя, и забрана на залагането чрез криптоактиви посредством ограничения за доставчиците на услуги за криптоактиви. НАП ще трябва постоянно да следи за незаконна реклама, а на много големите онлайн търсачки ще бъде забранено да показват резултати за хазартни оператори без действащ лиценз.

"Ясно е на всички български граждани, че хазартът е епидемия, че хазартът е тумор. И затова първата наложителна и закъсняла стъпка е да забраним изцяло рекламата на хазарт. Това се предлага с нашия законопроект, това се предлага и с други законпроекти, които ще приемем днес, надявам се. И работата ни между първо и второ четене ще бъде да не оставим нито една вратичка, през която да може да мине реклама. Дали това ще бъде продуктово позициониране, дали ще бъде някаква външна реклама извън правилата, дали ще бъде онлайн реклама - всичко това трябва и може да бъде ограничено", каза Божидар Божанов.

От "Възраждане" подкрепиха законопроектите, но изразиха критика към прикачването на забрана за разплащане в брой между строителни фирми към закона.

"Не му е тук мястото, много добре го знаете. Ужким тази практика да се вкарват в преходни и заключителни разпоредби едни закони за някакви неща, касаещи съвсем други сфери на публичната дейност, трябваше да спре, но ето че отново виждаме такова нещо. Между другото Йордан Цонев преди една година направи същото, като вкара нулево ДДС за хляба пак през Закона за хазарта, така че явно техниките, които ползва сегашното мнозинство, не са се променили", заяви Димо Дренчев.

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