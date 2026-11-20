Пловдивският окръжен съд остави в ареста 32-годишния Николай Чалъков, който преди 3 дни беше задържан при акция на ДАНС.
Срещу Николай Чалъков е повдигнато обвинение за това, че е ръководил крайнодясна група, която пропагандирала и подбуждала към насилие и омраза на расов, етнически и сексуален признак.
Чалъков вече е осъждан и реабилитиран за лъжесвидетелство.
Задържан е за подобна крайнодясна дейност и в Австрия. Според свидетел Чалъков му показал клип с пребит от неговата група украински гражданин. Твърдял,че ловят педофили и бият роми, съобщи бТВ.
За участници в убийството на Младежкия хълм той твърдял, че са негови момчета. До момента обаче разследващите нямат данни за пострадали при нападения, осъществени от "Ку-клукс-клан“- Дивизия Пловдив. Чалъков споделял, че възнамерява да подпали кв. "Столипиново", населен предимно с роми.Следете новините ни в :
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20.11 2026 в 17:06
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