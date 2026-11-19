Сенатската Комисията по външни отношения на САЩ одобри номинацията на Дългас Холдър за посланик на САЩ в България, съобщи "24 часа". Кандидатурата му е подкрепена от 13 сенатори, а 8 са гласували против. Следващата стъпка е номинацията му да бъде одобрена от Сената на САЩ.

Холдър беше номиниран за поста на 1 юни тази година от президента Доналд Тръмп. Изслушването му се състоя на 30 септември.

59-годишният американски политик е от Републиканската партия и е бивш член на Камарата на представителите на Флорида. Имал е два мандата като част от законодателната власт на Флорида. Завършил е политически науки в щата Тенеси, а освен с политика се занимава и с частен бизнес.

По време на изслушването си през септември той определи България като важен съюзник на САЩ в НАТО. И обеща, че ако бъде одобрен за поста, ще постави акцент върху икономическата дипломация.

Сред приоритетите, които посочи, бяха разширяването на търговските отношения между двете държави, особено в областта на енергетиката, изкуствения интелект и критичните суровини. Холдър заяви, че ще насърчава американския износ и българските инвестиции в САЩ.

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