Задържани са момчетата, блудствали с 15-годишно момиче в София. СДВР се е самосезирала след разпространени кадри и публикации в социалните мрежи.
Незабавно е образувано досъдебно производство, преобразувано в следствено дело.
Самоличността на пострадалата и на всички участници във видеоклиповете е установена. Извършителите са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. Разследването е в начален етап, съобщава полицията.
На момичето е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда, като са уведомени и компетентните органи за закрила на детето. Провеждат се разговори с участниците и техните родители.
Група момчета са блудствали с 15-годишно момиче в СофияСледете новините ни в :
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20.11 2026 в 13:32
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