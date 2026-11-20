Задържани са момчетата, блудствали с 15-годишно момиче в София. СДВР се е самосезирала след разпространени кадри и публикации в социалните мрежи.

Незабавно е образувано досъдебно производство, преобразувано в следствено дело.

Самоличността на пострадалата и на всички участници във видеоклиповете е установена. Извършителите са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. Разследването е в начален етап, съобщава полицията.

На момичето е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда, като са уведомени и компетентните органи за закрила на детето. Провеждат се разговори с участниците и техните родители.

Група момчета са блудствали с 15-годишно момиче в София

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