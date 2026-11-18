Демократична България отново настоя за спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради продължаващите случаи на потъващи кораби в Черно море.

"КСНС трябва да бъде свикан спешно. Предният имаше определени решения и заявки, нищо от това не се случило. Трябва нов КСНС, за да видим докъде са нещата. На второ място - продължават да потъват кораби. Все още никой не знае коя е атакуващата страна и защо потъват", заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

Същото предложение бе отправено и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов малко по-рано днес.

Мирчев посочи, че вчера Украйна е атакувала Керченския мост, но веднага си е признала, че тя е виновник за удара над руското съоражение. За разлика от това, в България вече втори месец се издирва кой е потопил първия кораб в близост до нашите води, като все още няма яснота и продължават да се правят изследвания.

Мирчев се възмути и от решението на "Прогресивна България" и Възраждане да отхвърлят искането на ДБ за изслушване на премиера Румен Радев заради Дъблинската декларация и възраженията му по преамбюла ѝ. И припомни, че Радев е обещал да идва в парламента при всяка покана, но сега, когато е извикан да обясни защо България единствена не се е включила в декларацията за сигурност, "той се крие и си прави ПР от Министерския съвет".

Той отбеляза, че вчера турският външен министър е признал за огромен проблем със сигурността в Черно море, а Русия обвързва спирането на атаките над търговските кораби с цялостната архитектура за сигурност.

"Нали знаете какво означава - няма да спрем да атакуваме търговски кораби в Черно море докато не си решим проблема. Това касае България. Премиерът още не е взел отношение по това", каза депутатът.

"За пореден път ние се снишаваме, покланяме главичка пред Москва", допълни той.

Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов настоя от своя страна Бюджет 2027 да бъде изтеглен и пренаписан, тъй като "дефицитът е твърде голям, от което произтичат множество рискове". Божанов се надява днес парламентът да подкрепи техните изменения в Закона за хазарта, които целят пълна забрана на хазарта.

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