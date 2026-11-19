Депутатите от "Демократична България" (ДБ) предлага пакет от 15 мерки за подкрепа на семействата с деца чрез данъчни облекчения, улеснен достъп до жилище, подкрепа за работещите родители и майките студентки и средства за детско здраве и грижа в Бюджет 2027.

"Целта е родителството да бъде съвместимо с професионалното развитие и образованието, връщането на работа да увеличава доходите на семейството, а достъпът до грижа за децата да позволява на родителите да работят", пишат като мотиви от ДБ.

Публикуваме пълния текст на мерките, които предлагат от ДБ:

1. Сметка „Бъдеще“

Инициативата предвижда държавата да открива лична инвестиционна сметка на всяко дете, родено след 1 януари 2027г., и да внася 1 000 евро при раждането му. Средствата се инвестират в международните пазари и се натрупват до 60-годишна възраст.

Предвиден ресурс: 50 млн. евро.

2. Допълнително данъчно облекчение за трето и следващо дете

Предлагаме данъчно облекчение в общ размер:

За едно дете - 500 евро.

За две деца - 1 000 евро.

За три деца - 2 000 евро.

По-високото облекчение за трето и следващо дете отчита нарастващите разходи за отглеждане, образование и грижа за децата. То оставя повече от дохода на работещите родители в семейния бюджет и улеснява посрещането на тези разходи.

Мярката следва дясната политика на по-ниска данъчна тежест и повече самостоятелност за семействата. Родителите запазват по-голяма част от изработените средства и сами решават как да ги използват според нуждите на децата си.

По-силната подкрепа за второ и трето дете насърчава семействата, които желаят повече от едно дете, и е част от усилията за ограничаване на демографския спад в България

Бюджетен ефект: Намаление на приходите със 10 млн. евро.

3. Допълнителна подкрепа при близнаци

Предложение

Предлагаме от раждането до навършване на една година семейството да получава месечна помощ за всяко дете, родено при многоплодно раждане. Помощта за всяко дете ще бъде в размер на 70% от обезщетението за бременност и раждане, което се полага на правоимащия родител, и ще се изплаща в допълнение към него.

При близнаци семейството ще получава обичайното майчинство и две допълнителни помощи, всяка в размер на 70% от него. При тризнаци семейството ще получава обичайното майчинство и три такива помощи. Помощта се полага за всяко действително отглеждано дете, включително първото. Срокът на отпуска се запазва.

Обосновка

Майчинството замества дохода на родителя през отпуска за бременност и раждане. Когато семейството посрещне две или повече бебета наведнъж, разходите за храна, пелени, дрехи и оборудване възникват едновременно. Нуждата от помощ в ежедневната грижа също е по-голяма. Затова предлагаме отделна семейна помощ, чийто общ размер отчита броя на децата, за които семейството се грижи едновременно.

Остойностяване

По данни от предоставената справка на НСИ за 2025 г. са родени 1682 деца близнаци и 15 деца тризнаци. При отчетено от НОИ среднодневно обезщетение от 53,80 лв. и допускане за 21 платени работни дни месечно, помощта от 70% би била приблизително 404,36 евро месечно на дете, или 4852,32 евро за 12 месеца.

Предварителният разчет е 8,23 млн. евро допълнителен годишен разход при пълен обхват за 12 месеца, по равнището на обезщетенията през 2025 г. Разчетът обхваща само новата помощ.

Касовият разход за 2027 г. ще зависи от началната дата на мярката и от това дали тя ще обхване и децата, които към тази дата вече са родени и са под една година. За окончателното остойностяване са нужни актуални данни от НОИ за броя на правоимащите родители при многоплодни раждания, размера на обезщетенията им и периода на изплащане. За родителите без право на осигурително обезщетение следва да се определи отделна база за изчисляване на помощта.

Възможност родителите да работят, учат и отглеждат децата си

4. Пълно обезщетение за втората година при връщане на работа

Предлагаме изплащане на 100% от обезщетението за отглеждане на дете през втората година, когато майката се върне на работа.

Родителят трябва да може да се върне на работа с предвидима подкрепа за детето. Връщането на работа изисква организация — а нерядко и платена грижа. Помощта за семейството трябва да се разглежда заедно с дохода от труд и достъпа до услуги.

Остойностяване: Около 6,1 млн. евро допълнително годишно за увеличение от предложените за 2027 г. 75% на 100%, при пълно обезщетение 450 евро месечно. Предварителният разчет е по данните на НОИ за първото полугодие на 2026 г., приведени към година, при непроменен обем на плащанията. Подлежи на потвърждение от НОИ.

Основа: изплатени 5 375 618,51 евро по чл. 54 от КСО при 50% и база 398,81 евро. Изчисление: 5 375 618,51 × 2 × (450 / 398,81) × (25 / 50) ≈ 6,1 млн. евро.

5. По-високи компенсации за неприетите деца в ясли и детски градини

Предлагаме по-високи компенсации за неприетите деца в ясли и детски градини.

За тези семейства липсата на място в ясла означава избор между загубен доход и скъпа частна грижа. Специално внимание заслужават работещите родители и средната класа, за които доходът от труд често е твърде висок, за да получават помощи, но недостатъчен, за да покрие разходите за жилище, отглеждане на деца и частна грижа при липса на място в ясла или детска градина.

(Остойностяване: 4 млн. евро )

6. Изравняване на издръжката в самостоятелните ясли и яслените групи към детските градини.

Предложение: Изравняване на финансирането за издръжка на дете, група и институция в самостоятелните детски ясли и детските градини.

Качествената грижа за най-малките деца изисква достатъчно средства за ежедневната работа на яслите. Изравняването на издръжката ще осигури по-добри условия за децата и ще подпомогне работата на персонала в институциите, на които родителите разчитат, за да се върнат на работа.

Остойностяване: Около 40 млн. евро допълнително годишно по предварителен разчет.

7. Освобождаване от семестриални такси за майки студенти

Предлагаме освобождаване от семестриални такси на майки студенти на възраст до 27 години, обучаващи се по държавна поръчка и със заверен семестър.

Подкрепата намалява разходите за образование и подпомага продължаването на обучението едновременно с отглеждането на дете.

(Предвиден разход: 2,5 млн. евро.)

8. Увеличаване на стипендиите за студенти от българските общности в чужбина и за български студенти

Предложение

Предлагаме с Бюджет 2027 месечната стипендия за студентите от българските общности в чужбина, приети по специалната програма за обучение в български висши училища, да се увеличи от 122,71 евро на 204,52 евро. Мярката обхваща студентите по програмата от Сърбия, Северна Македония, Албания, Украйна и Молдова.

Предлагаме да се предвидят средства и за увеличение на стипендиите за българските студенти. Конкретните размери следва да се определят по актуални данни на МОН за размера на стипендиите и броя на получателите.

Обосновка

За студентите от българските общности в чужбина облекчените условия за прием и освобождаването от такси правят обучението в България по-достъпно. Разходите за наем, храна, транспорт и учебни материали обаче остават за сметка на студентите и техните семейства. Увеличението на стипендиите ще помогне на студентите от българските общности в чужбина и на българските студенти да покриват тези разходи по време на обучението си.

Остойностяване

По първоначалния разчет двете увеличения изискват общо около 4,09 млн. евро допълнително годишно. Половината от сумата е за стипендиите на студентите от българските общности в чужбина, а другата половина – за стипендиите на българските студенти.



9. Гаранционен механизъм чрез ББР за самоучастието

Предлагаме гаранционен механизъм чрез ББР за закупуване на първо жилище от млади семейства с поне едно дете, при възрастова граница за кандидатстване до 29 години.

Гаранцията покрива изискваното самоучастие до 15–20% от стойността на имота, с цел достигане до 100% банково финансиране при спазване на банковите и надзорните изисквания. Предложеният таван на стойността на жилището е 300 000 евро.

Мярката улеснява семействата, които могат да обслужват ипотечен кредит, но нямат достатъчно спестявания за първоначалното самоучастие.

Предварително заложен ресурс: 20 млн. евро. Предстои изготвяне на финансов разчет за гаранционния механизъм.

10. Данъчно облекчение при придобиване на жилище

Предлагаме въвеждане на 23% намаление на данъка при придобиване на жилище за млади родители с дете.

Детско здраве и грижа

11. Помощи за деца с трайни увреждания

Предлагаме осигуряване на средства за помощи за деца с трайни увреждания.

Подкрепата е насочена към семействата, които посрещат постоянни разходи за ежедневни грижи, лечение, рехабилитация и необходима помощ за детето.

(Предвиден разход: 20 млн. евро)

12. Национална програма за „Детска здравна превенция чрез спорт и рехабилитация“

Самостоятелна национална програма за безплатен достъп до подходящ спорт и допълваща рехабилитация за деца от 7 до 15 години в I–VII клас с гръбначни изкривявания, опорно-двигателни проблеми или наднормено тегло, от семейства с ограничени финансови възможности.

Личният лекар насочва по медицински правила, определени от МЗ. АСП удостоверява изпълнението на доходния критерий чрез документ на хартия или електронно потвърждение. Програмата има единен бюджет към МЗ и заплаща директно на одобрените спортни клубове и лечебни заведения. ММС участва в подбора и контрола на спортните доставчици.

Целта е навременната подкрепа да намали риска от усложнения с израстването и да осигури необходимата грижа независимо от финансовите затруднения на семейството.

Предложен начален ресурс: 10 млн. евро за 2027 г. Пилотното изпълнение ще позволи по-точно остойностяване и последващо разширяване на обхвата.

Предвиден начален ресурс за 2027 г.: 10 млн. евро.

13. Ранна детска интервенция

Предложение

Предлагаме в рамките на профилактичните прегледи в ранна детска възраст да се въведе скрининг за затруднения в развитието, с фокус върху речта, езика и общуването. За целта ще се адаптира стандартизиран скринингов тест за прилагане в България, ще се обучат медицинските специалисти, които ще го провеждат, и ще се осигури отразяване на резултатите в Националната здравно-информационна система (НЗИС).

Когато скринингът покаже риск от затруднение, родителите ще получат обяснение на резултата и насочване към подходящ специалист за допълнителна оценка. При установена нужда семейството ще получи насоки за подходяща подкрепа за детето.

Обосновка

Родителите често първи забелязват, че детето им има затруднения с говора или общуването, но невинаги знаят към кого да се обърнат. Включването на скрининг в профилактичния преглед дава възможност тези затруднения да бъдат забелязани по-рано и семейството да получи ясна следваща стъпка още преди постъпването на детето в училище.

Остойностяване

Предвиденият разход за въвеждане на мярката през 2027 г. е 1 млн. евро. Сумата включва адаптиране на скрининговия тест, интеграция с НЗИС, първоначално обучение на медицинските специалисти и заплащане от 10 евро на дете за проведен скринингов преглед.

Окончателният разчет зависи от избраната възрастова група, очаквания брой прегледи и графика за въвеждане. Разходите за последваща специализирана оценка и подкрепа подлежат на отделно остойностяване.

14. Въвеждане на целодневна организация на учебния ден в ЦСОП

Предложение

Предлагаме във всеки от 34-те центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) да се финансира целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) за три паралелки – по една за учениците от I до IV клас, от V до VII клас и от VIII до XII клас. Така мярката ще обхване 102 от общо 426 паралелки в центровете в страната.

Обосновка

Целодневната организация ще даде на учениците възможност да продължат заниманията си с подкрепата на специалисти и след края на учебните часове. За семействата това означава по-предвидим учебен ден и по-малка нужда родителите сами да осигуряват грижа в часовете, в които работят. Целодневната организация е заложена от Министерски съвет, но не е финансово обезпечена.

Остойностяване

При заложен в разчета годишен стандарт от 14 373 евро на паралелка за въвеждането на целодневна организация са необходими още 16 000 евро годишно на паралелка. Допълнителните средства са основно за възнагражденията на служителите, които ще работят през втората смяна. Така общото годишно финансиране за една паралелка с целодневна организация ще бъде 30 373 евро.

За 102 паралелки допълнителният годишен разход е 1 632 000 евро (34 центъра × 3 паралелки × 16 000 евро). Това е сумата, която предлагаме да се заложи в Бюджет 2027 над финансирането по сегашния стандарт.

Подкрепата за семейството на едно място

15. Единен електронен портал „Моето семейство“

Предлагаме създаване на единен електронен портал „Моето семейство“, който автоматично показва полагащите се на семейството облекчения.

Порталът обединява информацията за достъпната подкрепа на едно място, за да бъде по-лесно семействата да се ориентират в полагащите им се облекчения. Така той свързва отделните мерки в общия семеен пакет.

(Предвиден разход: 1,5 млн. евро.)

Сумата от 193,84 млн. евро е междинна. Тя включва намалението на данъчните приходи и посочените ресурси, включително предварителните разчети от 8,3 млн. евро за близнаците, 6,1 млн. евро за майчинството и 40 млн. евро за издръжката в яслите, както и заложените 20 млн. евро за гаранционния механизъм чрез ББР. Окончателната финансова рамка ще бъде определена след остойностяването на всички мерки и уточняването на предварителните разчети.

Финансово обезпечаване

1. Пренасочване на разходи

Предлагаме съкращаване на неефективни капиталови разходи с 500 млн. евро. Този ресурс покрива посочените финансови разчети за семейния пакет. Остатъкът, след окончателното остойностяване на всички мерки, създава възможност за намаление на бюджетния дефицит и за допълнителни предложения по пакета „Инфраструктура за растеж“.

2. Приходи от дивиденти

Предвиждат се 500 млн. евро допълнителни приходи от дивиденти чрез продажба на акции на дъщерни дружества на БЕХ. Предложеният механизъм е средствата от продажбите да постъпят в дружеството майка и да се разпредели дивидент към държавата. Това са еднократни приходи, така че срещу тях да предложим еднократни разходи от типа строеж на пътища.

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