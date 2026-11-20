Европейската комисия одобри петото плащане за страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост, на стойност над 1,7 млрд. евро, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов в Министерския съвет.

Плащането идва след изпълнението на над 50 реформи и инвестиции. България ще получи 99% от парите по плана, каза още Пеканов.

Той определи резултата като успех на правителството и благодари на премиера Румен Радев за "ясния политически ангажимент и визия" да не се допусне загуба на пари.

Подчерта и ролята на депутатите, които са гласували спешно важните реформи, сред които създаването на антикорупционна комисия.

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