"Аз продължавам да съм изумен от отговорите на правителството. Ние не сме пиратска държава. Щом не знаем какви са дроновете, значи са пирати. Това са царете на оправданието. Те като не могат да кажат нещо, казват "не знаем какви са дроновете". И децата знаят, че дроновете са руски". Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод изказването на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че няма никакво значение чии са дроновете, които атакуват кораби, ако те са заплаха за националната сигурност.

"Щом не знаем какви са, значи са пирати. Потапят кораби с газ, с червен пипер, елхи, играчки... и те още не знаят какво е", заяви той.

По повод изказването на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че Военна прокуратура трябва да се произнесе за произхода на дроновете, Борисов отговори така:

"Нали имаме славна българска армия? Нали имаме само генерали, адмирали и офицери – първи сме в Европа по брой на висши чинове. Колко адмирали имаме? Да изкарат корабите, да изкарат системите и да потопят пиратите. Ако не могат да се справят, да поискат някоя английска или френска фрегата и да ги потопят. Министърът на отбраната казва, че не може да сваля дронове - не знам тогава какво може. За какво ни е министър на отбраната, след като не може да сваля дронове и да хване тези, които потапят наши кораби в собствената ни икономическа зона?"

Запитан дали е притеснен, че нов главен прокурор може да дойде и да поиска имунитета му, той отговори, че преди това трябва да поискат имунитета на премиера Румен Радев и на всичките му министри за "Боташ", и чак след това неговия.

Бойко Борисов иронизира определнието на Румен Радев за "обладаните медии" и предложи репортерите да носят различни цветя според политическата си ориентация.

"А, тук, между другото, премиерът Радев е прав за така наречените обладани медии. Знаете ли какво ми се иска в един момент, ако може да стане? Примерно тези, които са по в червено, най-обладаните да са с божурче. По-малко обладаните - с розичка. Сините - със зюмбюлче. А тези, които не знаят къде са, като БНТ примерно - с момина сълза. И така, като застанем и ходим пред вас, и като задавате въпросите, да стане ясно кой какъв е."

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