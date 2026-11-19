"Докато премиерът (бел.ред. Румен Радев) осъзна, че Земята е кръгла, външният министър (бел.ред. Велислава Петрова-Чамова) още се чуди защо Европа не присъства на срещата на Тихия океан. Надяваме се утре да не ни запознаят с откритието, че водата е мокра. Единственото по-смислено нещо, което чухме днес от Радев е, че той искал да свали дроновете, но нямал желание. Защото ако имаше желание, може би щеше да чуе какво правят румънците". Така коментира думите на премиера Румен Радев депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.

Той сравни отбранителните ни способности с тези на Румъния и коментира, че за разлика от нас, те използват всичките възможности на НАТО, със самолетно, радио и сателитно разузнаване. "Да, свалят и унищожават дронове, които атакуват в румънската акватория. Така, че не е въпрос на способности, а въпрос на желание", отговори той на думите на Радев, който по-рано каза, че и "той има желание да унищожаваме дроновете, но няма как", тъй като ние други средства нямаме.

"Ако правителството продължава да бъде регистратор и администратор на потънали кораби, тогава да продължи да го прави както до момента, но ако иска да спаси търговията в Черно море, може и да започне да работи. Няма да е зле да започне да работи", пошегува се Гаджев.

Депутатът от ГЕРБ Даниел Митов се пошегува, че поне правителството имат категорична позиция за това каква е Земята, но сега е хубаво Радев да има и категорична позиция за това какви са дроновете, които атакуват Черно море".

"Вчера разбрахме от военния министър, че нямало значение кои са дроновете, щом били представлявали опасност. От неговото разсъждение излиза, че каквито дронове е имало, такива ни ударили. На същата тази кръгла земя, както и гопсодин Гаджев сподели, други държави унижщожават дронове, увеличават капацитета си, и ние от премиера Радев, очакваме не да променя формата на земята, а да организира отбраната на България. Това му е задачата, а не да слушаме само какво е не можело", допълни той.

От него очакваме да чуем кога и какви системи ще трябва да бъдат придобити и как ще се организира отбраната не само на българското крайбрежие, допълни той.

Следете новините ни в :