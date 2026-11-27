България оказва натиск върху държави от Европейския съюз да отменят някои ограничения върху вноса на руски стоки и да извадят двама руснаци от предложените нови санкционни списъци. В замяна София би подкрепила приемането на по-широк набор от нови мерки срещу Москва.

Това твърди украинското издание „Киев Индипендънт“, позовавайки се на четирима дипломатически източници.

На 23 ноември Европейската комисия предложи 22-ия пакет от санкции срещу Русия. Въпреки че няколко държави поискаха време, за да проверят юридически предложенията, като цяло има широка подкрепа за новите мерки, коментира изданието“.

Според публикацията България и Италия са двете държави, които са възразили срещу съдържанието на предложения пакет.

Рим има резерви към предложението на ЕК да бъде забранено на европейски граждани да участват в управителните органи на руски компании. Трима дипломати твърдят пред медията, че италианската страна смята текста за твърде неясен. Италия иска допълнително да проучи и други предложения – ограничения за банки в трети държави, мерки в областта на спорта и културата, както и нови правила за наблюдение на движението на руски дипломати.

България иска отмяна на ограничения за руски стоки

За разлика от Италия, България настоява за промени във вече приети санкции. Според дипломатическите източници на „Киев Индипендънт“ София иска да бъдат отменени европейските забрани за внос на руски чугун и минно оборудване.

Чугунът е междинен продукт, получаван при топенето на желязна руда, който впоследствие се използва за производството на стомана.

Според европейски и украински представители, цитирани от изданието, искането на България може да има търговски мотиви. Един от дипломатите посочва, че българската страна е обяснила, че безуспешно се е опитала да диверсифицира веригите си за доставки.

„Киев Индипендънт“ отбелязва, че това искане идва в момент, когато Русия атакува украински промишлени обекти и затруднява възможностите на страната да изнася продукцията си през Черно море. Украинската желязна и стоманодобивна индустрия е под сериозен натиск заради руските удари по производствени мощности и ограниченията върху морската логистика.

София възразява и срещу санкции за двама руснаци

Според публикацията България се е противопоставила и на включването в санкционния списък на ЕС на една руска компания и едно физическо лице, които са определени като свързани с руския оръжеен сектор.

Става дума за руска химическа компания. Според дипломатическите източници София се опасява, че санкционирането ѝ може да има неблагоприятни последици за селското стопанство, вероятно заради ролята ѝ в производството на торове.

Другото лице е свързано с руски ядрен обект, който има както гражданско, така и военно приложение. България се позовава на съображения за „ядрена сигурност“, но според изданието не е ясно какви точно са основанията за възражението.

Изданието припомня и че това не е първият случай, в който България настоява за изваждане на руски граждани от санкционните списъци на ЕС, откакто Румен Радев стана министър-председател през април. През юни той успешно настоя руският патриарх Кирил да не бъде включен в санкционния списък.

Държавите членки се стремят да постигнат споразумение за 22-ия пакет от санкции през декември. Очаква се това да стане най-вероятно на срещата на външните министри на 14 декември, преди заседанието на лидерите на ЕС по-късно същата седмица.

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