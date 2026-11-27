Министерството на външните работи е изпратило дипломатическа нота до Франция във връзка с нападенията над феновете на Левски в Марсилия.

В нотата българската страна настоява френските власти да установят всички обстоятелства около инцидентите и да потърсят отговорност от извършителите, съобщиха от ведомството.

МВнР продължава да следи развитието на случая в координация с Генералното консулство на Република България в Лион и почетния консул на България в Марсилия, които на място оказват необходимото съдействие на българските граждани.

Междувременно министърът на вътрешните работи съобщи във Фейсбук профила си, че е поискал спешен телефонен разговор с френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес.

"Причината е ясна – искам да получа уверения, че всички участници в нападението над българи в Марсилия ще бъдат установени и ще бъде направено необходимото те да получат заслужените наказания. Очаквам своевременен отговор от френската страна", написа той.

Той допълва, че е изискал и абсолютно цялата налична информация по случая през Дирекция "Международно оперативно сътрудничество", както и през задграничния представител на МВР във Франция.

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