Две схеми за злоупотреби - с медицинска документация за получаване на ТЕЛК решения и с европейски средства по програми за заетост, разкриха служители на Икономическа полиция в Кърджали.

При първата има данни за съпричастност на двама лекари – майка и син, а при втората се проверяват фиктивни назначения на работници с месечни възнаграждения между 1400 и 2800 евро. Подробности за двата случая представи началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР - Кърджали Радослав Узунов., съобщи NOVA.

При специализирана полицейска операция, проведена на 26 ноември съвместно със служители на криминалната полиция, са открити множество неистински медицински документи, сред които епикризи и становища, предназначени за представяне пред ТЕЛК. До момента са събрани данни за 37 души, за голяма част от които има съмнения, че са били фиктивно хоспитализирани в Държавната психиатрична болница в Кърджали. Според първоначалната информация пациентите са били приемани и изписвани по документи, без действително да са получавали лечение в здравното заведение.

Голяма част от проверяваните лица са с двойно гражданство, като полицията разполага с данни, че част от тях живеят постоянно в Турция. Предполага се, че те са пристигали в България за кратко, били са оформяни като хоспитализирани за три-четири дни, след което са се връщали обратно. Целта според разследващите е била впоследствие медицинската документация да бъде използвана за получаване на решения на ТЕЛК или за увеличаване на определения процент на трайно намалена работоспособност.

Установени са и три-четири лица, чиито настоящи ТЕЛК решения предстои да изтекат и които трябва да преминат през ново освидетелстване. Разследването ще установява дали и при предходното издаване на решенията им е била използвана неистинска медицинска документация.

Майка и син са лекарите, проверявани за схемата

Двамата медици са в роднинска връзка – майка и син, и по думите на Узунов не работят в психиатричната болница от около шест месеца. Нередностите са били констатирани при вътрешна проверка на лечебното заведение, след която единият лекар е бил дисциплинарно уволнен, а малко по-късно другият е напуснал.

При полицейската операция за срок до 24 часа по Закона за МВР е задържан 33-годишният лекар. Според събраните материали той е оформял епикризи, становища и документация за приемане и изписване на пациенти, без да има право да извършва тази дейност.

Медикът обаче е бил освободен още в четвъртък заради влошеното си здравословно състояние. Той е отказал да даде обяснения пред разследващите. Другият лекар не е задържан, тъй като се намира извън територията на страната. Предстои прокуратурата да прецени дали има основания за повдигане на обвинения.

При операцията са иззети документи и са снети обяснения от медицински лица и пациенти.

Проверяват и опити за избягване на наказателно преследване

Разследващите са установили и втора група пациенти, за които в МВР има материали, свързани с управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества. При трима или четирима души полицията работи по версията, че хоспитализациите са били оформяни с цел избягване на наказателно преследване. „Останалите имаме съмнение, че са настанявани фиктивно, за да могат впоследствие да получат по-високи проценти в ТЕЛК решенията“, обясни Радослав Узунов.

На този етап проверката не е насочена към евентуално ощетяване на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Узунов уточни, че доколкото му е известно, психиатричната болница не работи по клинични пътеки.

Образувана е проверка за документни престъпления по чл. 308 от Наказателния кодекс, като по случая има наблюдаващ прокурор. Работата продължава съвместно от секторите за противодействие на икономическата и криминалната престъпност в ОДМВР - Кърджали.

Заплати между 1400 и 2800 евро за хора, които не са работили

При друга проверка, проведена съвместно от Икономическа полиция и Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), са установени данни за неправомерно усвояване на европейски средства чрез фиктивни трудови договори в две фирми в община Кирково.

Според събраната до момента информация схемата е действала през 2024 и 2025 г., като за целта са използвани европейски програми за насърчаване на заетостта, администрирани чрез Агенцията по заетостта и Бюрото по труда.

В първоначалното съобщение на полицията се посочват 10 фиктивни назначения, а по време на брифинга стана ясно, че се проверяват трудовите правоотношения на общо 14 души – петима в едното дружество и деветима в другото. Голяма част от назначените са в роднински отношения.

Месечните им възнаграждения по документи варирали между 1400 и 2800 евро, като назначенията били за период от около една година, колкото е продължителността на съответните програми за заетост. Според събраните от полицията данни голяма част от служителите изобщо не са извършвали трудова дейност.

Работниците получавали осигуровки, но не и заплатите си

Една от версиите на разследващите е, че част от лицата съзнателно са се съгласявали да бъдат назначавани фиктивно, за да им бъдат плащани осигуровки, докато европейските средства за възнагражденията им са постъпвали при работодателите. „Получавали са ги управителите на фирмите. Сега разследваме как и въобще дали са стигали до служителите“, обясни Узунов.

При снемането на обяснения поне един от назначените е заявил, че не е получавал възнаграждението, посочено в документите. Предстои да бъде установен пълният размер на неправомерно усвоените европейски средства, както и каква част от тях действително е достигнала до работниците.

Проверяват за евентуални връзки със служители на Бюрото по труда

Разследващите ще проверяват и дали управителите на двете фирми имат роднински или други връзки със служители на Бюрото по труда, както и дали е оказвано съдействие при получаването на европейското финансиране. На този етап няма потвърдени данни за съпричастност на служители на институцията.

Радослав Узунов подчерта, че проверката все още е в начален етап и предстои да бъде събрана допълнителна информация за извършените плащания. За разлика от случая с психиатричната болница, материалите по тази схема все още не са докладвани на прокуратурата.

Икономическа полиция продължава работата по изясняване на обстоятелствата около неправомерното получаване на европейски средства от юридически лица чрез представяне на неверни сведения и евентуалното им присвояване.

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