Очевидно насилието започна от френска страна. Полицията бе извикана в съответствие със стандартната процедура, което предотврати по-нататъшни инциденти и позволи мачът да продължи.

Това обяви посланикът на Франция в България Мари Дюмулен на брифинг по случай инцидентите снощи в Марсилия по време на футболната среща между Олимпик Марсилия и Левски София от футболния турнир Лига Европа, съобщи БТА.

Посланик Дюмулен осъди актовете на насилие "възможно най-строго" и отбеляза, че те вече се разследват от френските власти.

Европейската футболна централа (УЕФА) обяви, че ще започне дисциплинарна процедура срещу Олимпик Марсилия.

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