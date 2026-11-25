Депутатите приеха на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. Това се случи след почти 12-часово пленарно заседание, което беше удължено до приключване на процедурата по приемането.

Гласуването

За проектобюджета на управляващите гласуваха 126 депутати от "Прогресивна България", а против бяха 82 от цялата опозиция. Един депутат на ГЕРБ-СДС се въздържа.

Предложението мина успешно и на прегласуването с 126 гласа "за" от "Прогресивна България" и 81"против" от опозицията. Този път "въздържал се" нямаше.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев изказа благодарности за конструктивния диалог при обсъжданията. Той благодари на мнозинството на "Прогресивна България". По думите му това е единственият възможен бюджет, който може да върне устойчивостта и предвидимостта във финансите на България.

Дебатът

По време на дебата от "Продължаваме пормяната" и "Демократична България" поискаха бюджетът да бъде изтеглен и преработен. Аргумент в тази посока беше становището на Европейската централна банка относно данък свръхпечалба на банките и евентуалната глоба от Европейската комисия за свръхдефицит.

"Г-н Донев, проектът Ви за бюджет не става. Не го казвам само аз, каза го вчера Европейската комисия и наложи 25 млн. евро глоба", каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Предложението ми тази глоба да не я плащат всички български граждани, а да си я извадите от издръжката на Министерството на финансите за шестмесечието, добави той и предположи, че ще има нова глоба за другото шестмесечие", каза Василев.

Той прочете части от становището на ЕЦБ относно рисковете от предложения данък върху свърхпечалбата на банките.

"Ще направим нашите предложения между първо и второ четене, надявам се да се съобразите с някои от тях, тъй като те са реформаторски и ще дадат отговор на въпроса как да рестартираме двигателя на икономиката в дългосрочен план", каза Владислав Панев от "Демократична България".

Панев посочи, че двигателят на потреблението е угаснал и е останал двигателят на инвестициите и индустриалното производство. По думите му сега е време за действие, а нито една структурна реформа не е започнала.

"Гълъб Донев не е реформатор, това се вижда от бюджета - не само от бюджетния дефицит, но и от страха за реформи", каза Панев.

"Камионът няма да спре сам, спирачката е тук в тази зала и се казва гласуване "против", ние от ДБ ще я натиснем", каза също Мартин Димитров в края на дебата.

Той разкритикува проектобюджета заради предвидените близо 2 млрд. евро повече данъчни приходи, възможността за поемане на 8,6 млрд. евро нов дълг и увеличаването на разходите за лихви с над 1 млрд. евро. Според него правителството допълнително подхранва инфлацията, която през октомври е достигнала 6,1% при заложени в бюджета 4%.

От управляващото мнозинство обаче категорично отказаха да изтеглят бюджета.

"Ние се отнасяме с много голяма доза внимание към това, което ни се каза от Европа, но отново повтарям, както каза и премиерът, тук, ако има някакъв червен или жълт картон, той е вдигнат за траекторията и начин на управление на публичните финанси в последните пет години", заяви Константин Проданов от ПБ.

"А по отношение на Бюджет 2027, нито има нужда, нито се налага, нито се изисква от нас да го преработваме, да го изтегляме и т.н., и предложения в тази посока са просто любезна покана за екзекуция", коментира той.

Проданов посочи, че Бюджет 2027 е първият опит от много години насам да не се прави просто план-сметка, за да излязат едни числа за пред публиката, а за първи път управляващите се опитват, от една страна, да помогнат икономиката да си съхрани траекторията на растеж, в същото време да постигнат фискална консолидация и да подкрепят най-уязвимите, без да подклаждат допълнителна инфлация.

"Това е трудна задача, признавам, мисля, че сме се опитали и в голяма степен сме успели да постигнем тоя крехък баланс", допълни председателят на бюджетната комисия.

Относно становището на ЕЦБ Проданов коментира, че такова бланкетно становище със същите предупредения за декапитализация на банковия сектор и спад на инвестиционната активност е издавано на всички други държави, които досега са налагали данък свръхпечалба на банките, и нищо от това не се е случило.

"Нашата банкова система е изключително добре капитализирана", смята той.

Финансовият министър също не видя нужда от изтегляне на бюджета.

"В препоръката на Европейската комисия за глоба заради свръхдефицит в бюджета за 2026 г. няма и следа от липса на доверие", заяви Гълъб Донев.

"Точно обратното - когато държиш на своите партньори, ползваш дисциплиниращи мерки, ако се налага, за да ги подкрепиш в усилието им да постигнат балансиран бюджет", посочи той.

По думите му в проектобюджета се прави съществена, уверена, крачка към постигането на сериозната задача "да се излезе начисто в план-сметката". Вицепремиерът припомни, че се работи в условия на процедура по прекомерен дефицит при планиран дефицит за 2027 г. 3,5 процента от брутния вътрешен продукт на касова основа.

"Това са обективни ограничения, които не можем да пренебрегнем, да заобиколим с политически пожелания", посочи Донев.

Според него добрата прогноза на Европейската комисия за следващата година е категорично доказателство, че курсът на правителството е правилен. По думите му в доклада си Комисията изрично посочва, че мерките в бюджетния план за 2027 г. са очевидно консолидационни, ще компенсират отклонението от 2026 г. и ще доведат до коригиране на прекомерния дефицит, като същевременно запазят макроикономическата стабилност и пълния достъп на България до европейското финансиране.

Владислав Горанов (ГЕРБ-СДС) посочи, че становищата на ЕЦБ и на "Стандард енд Пуърс" ще бъде изчетено от всички инвеститори. Според него нежеланието на управляващите да видят как останалият свят гледа на нас - Европейската комисия, рейтингови агенции, европейски финансови институции, Европейската централна банка показва "една самодостатъчност, характерна за малки животинчета в насрещното по магистрала, заслепени от собственото си разбиране за света".

От ДПС пък заявиха, че ще направят предложения за промени между първо и второ четене и призоваха за конструктивен диалго и разум. От партията посочиха, че не виждат заложени реформи в ключови секторни политики.

"С бюджета за 2027 г. държавата се опитва да намали дефицита основно чрез допълнителни приходи и промени в данъчно-осигурителната тежест, но без убедителни промени в неефективните разходи. Проектът съдържа мерки за стабилизиране на публичните финанси, но не показва желание да се премине от управление на бюджетните дефицити към управление на ефективността", каза народният представител Атидже Алиева-Вели.

Тя отбеляза, че правителството планиран нов дълг до 8,6 млрд. евро, а фискалният резерв е на законовия минимум и без никакви финансови буфери. Народният представител отбеляза като сериозен бюджетен риск е, че приходната част е прекалено зависима от новите облагания.

Според Алиева-Вели в проекта на бюджет има само политическо обещание за административна реформа без реална, защото тя включва цялостна промяна в структурата, управлението, заплащането и отговорностите на администрацията, а не механично орязване на разход и самоцелни съкращения.

От "Възраждане" също заявиха, че са категорично против този бюджет, който "ни загробва, вдига данъците поголовно и не прави нищо за най-бедната част от населението, която е над 60%".

Според тях бюджетът на Радев е по много от същото, изцяло като това, което са правили Делян Пеевски, Асен Василев. Цончо Ганев припомни, че "Прогресивна България" са спечелили вота, "бодряшки обяснявайки", че в този бюджет се вдига минималната работна заплата.

"Тя реално намалява, защото трябваше да стане 690 евро, правителството я намали на 660 евро - така посегнахте фактически на най-.бедните", изтъкна депутатът.

От партията обвиниха управляващите, че посягат на доходите, вдигат праговете - това засяга особено тези, които са на минималните прагове, тъй като се вдигат осигуровките.

Бюджетът

Законопроектът за държавния бюджет е със заложен дефицит в размер на 3,5% от брутния вътрешен продукт на касова основа и дефицит от 4,2% от БВП на начислена основа. Предвижда се през 2027 г. да бъде поет нов дълг в размер до 8.6 млрд. евро, като се очаква размерът на общите задължения да достигне 44.3 млрд. евро или 31.4 на сто от БВП в края на годината.

Сред предложените промени в проектобюджета са увеличаване на максималния размер на ваучерите за храна до 200 евро, като ваучерите до 102.26 евро остават необлагаеми, и увеличаване на общата годишна квота за ваучери за храна на 1.5 млрд. евро, въвеждане на еднократен 33% данък върху свръхпечалбата при шест определени икономически сектори за финансовата 2027 година.

Предвижда се и увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на ново данъчно облекчение за детско развитие за разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Предвиден е прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро за 2027 година.

Предлага се въвеждане на акциз при първа регистрация или внос на леки автомобили с мощност на двигателя с вътрешно горене равна на или по-голяма от 250 kW, като изцяло електрическите превозни средства са изключени от режима. Проектобюджетът предвижда и увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 60 000 евро за догодина.

В проекта на държавен бюджет са предвидени 30 млн. евро за стипендии за младите лекари, както и 50 млн. евро за изграждането на Националната детска болница.

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