Депутатът от "Продължаваме Промяната" Радослав Рибарски заяви, че от партията предлагат детските градини, ясли, училищата и студентските общежития да преминат към цени на електроенергията за битови потребители.
Предложението е внесено между двете четения на Закона за държавния бюджет. Рибарски припомни, че подобна мярка е действала през 2022, 2023 и 2024 година.
"Цената на електроенергията днес е близо 290 евро на мегаватчас, а средната за месеца се очертава да е около 260 евро на мегаватчас, така че не можем да оставим училища, детски градини и общежитията на произвола на тези високи цени", посочи Рибарски в кулоарите на парламента.
Рибарски очаква управляващите да се вслушат и да приемат промяната в бюджета.
В отговор на въпрос дали има знак от управляващите, че биха приели тази идея, Рибарски каза, че все още не са разговаряли с тях по темата. Той е отправил тази критика към бюджета единствено в комисията по енергетика.
Следете новините ни в :
"Те обясниха, че нямало пари във фонда, противно на това, което обясняват всеки ден, че всичко ще бъде компенсирано от фонда. Очаквам точно за тази мярка да намерят средства във фонда и да я приложат", допълни депутатът от ПП.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4
26.11 2026 в 14:38
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
1215
3
26.11 2026 в 14:25
2
26.11 2026 в 14:22
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
6425
1
26.11 2026 в 14:06
Европрокуратурата арестува почти целия Кумгейт в Хасково
ЕК: Няма вариант България да не участва в новия заем за отбрана на Украйна
Европрокуратурата арестува почти целия Кумгейт в Хасково
Управляващото мнозинство прие на първо четене Бюджет 2027
Европрокуратурата арестува почти целия Кумгейт в Хасково