Депутатът от "Продължаваме Промяната" Радослав Рибарски заяви, че от партията предлагат детските градини, ясли, училищата и студентските общежития да преминат към цени на електроенергията за битови потребители.

Предложението е внесено между двете четения на Закона за държавния бюджет. Рибарски припомни, че подобна мярка е действала през 2022, 2023 и 2024 година.

"Цената на електроенергията днес е близо 290 евро на мегаватчас, а средната за месеца се очертава да е около 260 евро на мегаватчас, така че не можем да оставим училища, детски градини и общежитията на произвола на тези високи цени", посочи Рибарски в кулоарите на парламента.

Рибарски очаква управляващите да се вслушат и да приемат промяната в бюджета.

В отговор на въпрос дали има знак от управляващите, че биха приели тази идея, Рибарски каза, че все още не са разговаряли с тях по темата. Той е отправил тази критика към бюджета единствено в комисията по енергетика.

"Те обясниха, че нямало пари във фонда, противно на това, което обясняват всеки ден, че всичко ще бъде компенсирано от фонда. Очаквам точно за тази мярка да намерят средства във фонда и да я приложат", допълни депутатът от ПП.

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