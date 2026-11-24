Бившият министър-председател Андрей Гюров определи като „недостоверни“ предположенията, че ще прави политическа партия и че ще се кандидатира за кмет на София.

По думите му това, което се опитва да начертае като път напред, не минава през допълнително разрояване и разделяне. Минава по-скоро през обединение и то не само на идеологическа основа, но и обединение на принципна основа.

След президентските избори личната поука за Гюров е, че българските граждани имат желание за нова посока и за нов начин на управление.

„Това, което си поставихме за цел в президентската кампания, е да консолидираме тази проевропейска общност и да надграним на един непартиен принцип“, заяви той в ефира на bTV.

„Предизвикателството пред нас е да запазим тази енергия и да надграним с оглед спадащото доверие в действащото правителство. Да представим една ясна алтернатива за управление на страната“, допълни Гюров.

По повод ареста на кмета на Варна Благомир Коцев бившият премиер заяви, че има проблем както в ОИК, така и във всички действия, които са довели до отстраняването му.

Според него случилото се показва силни зависимости в най-различни институции, не само в правосъдната система.

„Имаме ситуация, в която законът не важи по еднакъв начин за всички и институциите се използват за едни като бухалка, а за други – като чадър“, посочи Гюров.

Относно избора на членове от ВСС от парламентарната квота той заяви, че в момента има възстановяване на нормалността.

„Отново се връщаме към нормалната мандатност. Имаме новоизбран ВСС през едни сравнително прозрачни процедури, изслушвания, номинации от граждански организации, което е един добър старт“, смята Андрей Гюров.

Той е обнадежден и от това, че за хората, които познава в новия ВСС, е сигурен, че ще отстояват своите позиции на принципа равенство пред закона за всички.

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